Оборотът на БФБ надхвърли 6,6 млн. лв.

Четири от индексите на Българската фондова борса (БФБ) затвориха сесията във вторник с ръстове, а оборотът достигна над 6,6 млн. лева. По-голямата част от оборота се формира от сделки с облигации, като 1,66 млн. лева от него дойде от пет прехвърляния на 1651 книжа на „Тиз инвест“ АД.

Още 957,2 хил. лева се формираха от сделки с чуждестранни инструменти на сегмента BSE International.

Основният индекс SOFIX се повиши с 0,57% до 1086,47 пункта, а индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 добави 0,33% до 194,37 пункта.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT добави 0,06% до 227,02 пункта, а BGTR30 – 0,27% до 945,97 пункта.

Единствено индексът на малките и средни предприятия beamX се понижи с 0,07% до 107,01 пункта.

Акциите на „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) са най-търгувани в сесията с 28 сделки, следвани от „Шелли груп“ с 27 и БФБ с 21.

„Синергон холдинг“ е акцията с най-голям оборот в сесията – над 195,3 хил. лева, следвана от „Шелли груп“ с над 85,5 хил. евро и „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ със 142,7 хил. лева.

От акциите в състава на SOFIX тези на БФБ отчетоха най-силен ръст – с 4,63%, след гласуването на междинния дивидент на извънредното общо събрание, следвани от „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с 2,63% и „Сирма Груп Холдинг“ с 1,79%. „Адванс Терафонд“ е единствената губеща акция от компонентите на индекса със спад от 0,73%.

„Градус“ е най-поскъпващата акция от BGBX40 с ръст от 4,81%, след като дружеството обяви, че мандатът на съвета на директорите е продължен с 5 години, което е вписано в Търговския регистър.

Отделно Иван и Ангел Ангелови обявиха, че са апортирали, съответно, 50 373 100 и 50 372 400 броя акции на „Градус“ в дружествата „Екуити Партнърс 1“ АД и „Екуити Партнърс 2“ АД. Иван Ангелов вече притежава пряко 65 акции на компанията, а Ангел Ангелов – 17 броя.

„М+С Хидравлик“ е най-губещата акция от BGBX40 със спад от 2,5%, следвана от „Трейс Груп Холд“ с 1,92% и „Стара планина холд“ с 1,04%.

От индекса beamX акциите на „Ейч Ар Кепитъл“ поскъпват със 7,69%, докато на „Дронамикс Кепитъл“ поевтиняват с 4,17%, на „ИмПулс Растеж“ – с 2,14%, и на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ – с 0,79%.