Цената на петрола се покачва на фона на надеждите за мир в Украйна*

Цената на петрола се повишава в сряда, след като достигна едномесечно дъно, на фона на признаците, че мирно споразумение за Украйна е все по-близо. Това е развитие, което може да доведе до премахване на ограниченията върху руския суров петрол точно когато на хоризонта се очертава световен излишък, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент както и тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) поскъпват с по 0,45% до съответно 62,76 долара за барел и 58,21 долара за барел.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „има само няколко оставащи точки на разногласие“ в провеждащите се в момента дискусии, а началникът на кабинета на украинския лидер Володимир Зеленски каза, че разговорите в Женева са положили „добра основа“.

Голяма част от руския петрол и горива са подложени на тежки западни санкции, като ограниченията на САЩ върху двата най-големи производителя „Роснефт“ и „Лукойл“ влязоха в сила миналата седмица. Въпреки това Китай, Индия и Турция са активно купувачи на евтиния руски суров петрол, така че ефектът върху цените от евентуално премахване на ограниченията е трудно предвидим.

Петролът е поевтинял с повече от една пета от средата на юни, тъй като Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) върнаха значителни количества на пазара, а производителите извън групата също увеличиха добива. Според прогнозата на Международната агенция по енергетика (МАЕ) се очаква световното предлагане на суров петрол да надхвърли търсенето с рекордните 4 млн. барела дневно догодина.

Междувременно доклад на Американския петролен институт показа, че националните запаси от суров петрол са намалели с умерените 1,9 млн. барела миналата седмица. Официалните данни се очакват по-късно в сряда.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.