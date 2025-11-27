Петролът поевтинява с фокус върху мирните преговори за Украйна и срещата на ОПЕК+*

Цената на „черното злато“ се понижава в четвъртък, докато инвеститорите следят водените от САЩ усилия за прекратяване на войната в Украйна и очакват срещата на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) този уикенд, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,25% до 62,97 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,24% до 58,51 долара за барел.

С оглед на това, че американският президентски пратеник Стив Уиткоф ще оглави делегация за разговори в Русия следващата седмица, трейдърите преценяват дали може да бъде постигната сделка и какви биха били последиците за потоците на суров петрол. Цените са под натиск заради очаквания за излишък.

Междувременно ОПЕК и съюзниците ѝ ще се срещнат на 30 ноември. Осем от членовете на групата решиха по-рано този месец да спрат допълнителните увеличения на добива през първото тримесечие на следващата година, след като ускорено увеличаваха доставките през 2025 г.

Цената на „черното злато“ е напът да отбележи четвърти пореден месечен спад през ноември - най-дългата серия от понижения от 2023 г. насам.

„Мирна сделка между Украйна и Русия има значение за пазара, само ако се превърне в реални барели,“ коментира Харис Куршид, главен инвестиционен директор в Karobaar Capital. „Пазарът има нужда от тръбопроводи, кораби и договори - едно ръкостискане няма да свърши работа“, добави той.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.