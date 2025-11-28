Nasdaq приключи сесията с повишение, но отбелязва загуба за ноември

Американският технологичен индекс Nasdaq Composite се повиши в петък, отбелязвайки пети пореден ден на растеж, въпреки че за месеца като цяло записва спад.

Индексът се покачи с 0,65% и приключи деня на ниво от 23 365,69 пункта, докато широкият борсов измерител S&P 500 добави 0,54% и затвори на ниво от 6849,09 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average нарасна с 0,61% до 47 716,42 пункта.

Борсовата сесия на Wall Street днес е съкратена след почивния четвъртък за Деня на благодарността в САЩ.

„Настроението отново е по-скоро рисково, тъй като пазарът е 80% до 85% сигурен, че ще има понижение на лихвите от Федералния резерв само след няколко седмици“, коментира Брайън Мълбери, мениджър на клиентски портфейли в Zacks Investment Management, пред CNBC.

Намаление с четвърт процентен пункт през декември би било третото поредно от страна на Федералния резерв след тези през септември и октомври. Трейдърите започнаха да повишават очакванията си за понижение на лихвите, след като председателят на Федералния резерв в Ню Йорк Джон Уилямс заяви миналата седмица, че има място за „по-нататъшно коригиране в краткосрочен план на целевия диапазон за лихвата по федералните фондове“.

„Това просто потвърждава, че сме в тенденция на облекчаване и че тя ще продължи и през новата година“, коментира още Мълбери.

Петък е последният борсов ден на ноември. Спадът на цените на технологичните акции оказа натиск върху основните индекси този месец, тъй като се появиха съмнения относно бъдещата рентабилност на компаниите от сектора на изкуствения интелект.

Nasdaq записва спад от почти 2% за месеца, слагайки край на седеммесечната си серия от повишения. S&P 500 и Dow отбелязват леки месечни повишения благодарение на последната седмица, като регистрират седми пореден месец на покачване.

Dow завърши седмицата с ръст от над 3%. S&P 500 се повиши с почти 4% за периода, а Nasdaq Composite скочи с над 4%.