SOFIX е осми по ръст в ЦИЕ през ноември

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX е на осмо място по ръст сред борсовите индекси от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) през ноември 2025 г. от началото на годината и спрямо ноември 2024 г.

Бенчмаркът нараства с 21,85% от началото на годината (към края на ноември спрямо началото на януари) и с 28,48% на годишна база (към края на ноември спрямо ноември 2024 г.).

Според данните на БФБ акциите на самата борса са оказали най-силна подкрепа на индекса през ноември, като поскъпват с 10,38% за месеца. Следват акциите на „Смарт Органик“ с 8,7% ръст и на „Шелли груп“ с 6,42%.

Същевременно акциите на „Уайзър Технолоджи“ са най-губещи от компонентите на индекса, като отчитат спад от 10,89%, следвани от „Адванс Терафонд“ с 5,32% и „Доверие Обединен Холдинг“ с 1,28%.

Най-силно повишаващи се и най-силно спадащи индекси в ЦИЕ

През ноември спрямо октомври руският индекс MOEX прави опит за възстановяване, като е на първо място по ръст с 5,99%, следван от ATG в Гърция с 4,41% и PX в Чехия с 4,03%. Същевременно най-губещите индекси в региона на месечна база са KASE в Казахстан със спад от 4,38%, SBITOP в Словения с 1,97% и MBI10 в Северна Македония с 1,01%. SOFIX е шести по ръст с малко под 2%.

На годишна база през ноември ATG в Гърция и BIST100 в Турция отчитат най-силен ръст – с по 49,49%, следвани от PX в Чехия с 48,2%. SAX в Словакия е най-губещ за периода със спад от 8,81%, следван от BIRS в Босна и Херцеговина с 5,37%.

От началото на годината до края на ноември SBITOP в Словения отчита най-силен ръст – 45,48%, следван от ATG в Гърция с 41,74% и PX в Чехия с 41,64%. SAX в Словакия е с най-силен спад – 7,84%, следван от MOEX в Русия със 7,17% и BIRS в Босна и Херцеговина с 5,41%.

БФБ през ноември

Оборотът на БФБ през ноември се свива с над 63% спрямо октомври до над 55,35 млн. лева. От началото на годината обаче оборотът достига близо 1,07 млн. лева, което е с над 43% повече на годишна база.

Почти 28% от оборота през месеца (15,25 млн. лева) се формира от сделки с облигации, следван от 26% (14,54 млн. лева) от сделки с инструменти, търгувани на сегмент „Стандарт“ на БФБ. Това формира и над половината от оборота на БФБ през ноември.

През месеца са сключени близо 6400 сделки, което е с 19% под предходния месец. Сделките за периода януари-ноември са с почти 5% повече спрямо януари-ноември 2024 г., като най-ликвидните емисии са тези на „Шелли груп“ ЕД, „Софарма“ АД и „Уайзър Технолоджи“ АД със, съответно, 524, 333 и 310 сделки.