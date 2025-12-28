AI и възстановяването на производството вещаят силна година за индустриалните гиганти на Европа

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Очаква се индексът Stoxx Europe 600 за индустриалните компании да отбележи ръст на печалбата на акция от почти 13% през следващата година

17:46 | 28.12.25 г.
Снимка: EPA/HANNES P. ALBERT
След година, белязана от несигурност около търговските мита, европейските индустриални гиганти очакват стабилна 2026 г., тъй като разширяването на центровете за данни продължава, търсенето на електроенергия се ускорява и производствената дейност се възстановява, пише Bloomberg.

Очаква се индексът Stoxx Europe 600 за индустриалните компании да отбележи ръст на печалбата на акция от почти 13% през следващата година в сравнение с увеличение от 6,6% през 2025 г., показват данни на Bloomberg Intelligence.

„Тяхното енергийно оборудване и цифрови слоеве предлагат на инвеститорите монетизация на растежа около изкуствения интелект (AI), която не е обвързана с конкретна технологична фирма, модел или платформа“, казват анализаторите от BI Омид Вазири и Полин Ешбах. Това осигурява на тази група изложени на енергийни рискове компании „най-голяма видимост на печалбите“ в сектора, добавят те.

Неотдавнашното представяне на стратегията на Schneider Electric за 2030 г. беше добре прието от пазара и е добър знак за 2026 г. Консенсусните очаквания за органичен ръст на продажбите от около 8% за следващата година изглеждат „твърде ниски“, според анализатора от Citigroup Мартин Уилки, който очаква повишение от около 10%.

Стабилният портфейл от поръчки на Siemens Energy също е обещаващ, заявиха Вазири и Бавин Такер от BI, като около 85% от продажбите на компанията за 2026 г. вероятно вече са покрити от съществуващите поръчки.

„Това е толкова състезание за електроенергия, колкото и състезание за изкуствен интелект, което води до многогодишен инвестиционен цикъл“, казва анализаторът от Deutsche Bank Гаел де-Брей, добавяйки, че Schneider Electric и Siemens Energy ще бъдат основните бенефициенти.

Фискалните стимули на Германия, с 500 млрд. евро, отпуснати за инфраструктурни проекти, също ще бъдат основен катализатор през 2026 г., а продължаващата тема за превъоръжаването в Европа би трябвало да доведе до повече поръчки за компании като Rheinmetall, Leonardo и Saab.

За компаниите, които не са изложени на големи структурни фактори като електроенергийни мрежи или отбрана, все още има много благоприятни условия. Индустриалните гиганти с къс цикъл – включително шведските тежести SKF и Sandvik, които бяха забавени от валутните колебания и търговските напрежения през тази година – биха могли да отбележат възстановяване на крайните си пазари с възобновяването на инвестиционните цикли.

„За разлика от миналата година очакванията са всички крайни пазари да отбележат положителен растеж или най-малкото да останат стабилни, включително жилищният пазар и пазарът на камиони“, казва де Брей. Конкретно Sandvik може да отбележи нарастващо търсене на миннодобивното си оборудване, тъй като цените на златото и медта продължават да растат.

В същото време вероятното възстановяване при полупроводниковата индустрия ще бъде от полза за производителите на вакуумни решения VAT Group и Atlas Copco, а подобренията в строителната дейност може да дадат тласък на производителя на брави Assa Abloy и доставчика на измервателни системи Hexagon, посочват Такер и Вазири.

Някои други крайни пазари са по-слаби. Опасенията за излишък поставят таван на цените на суровия петрол, което потенциално ограничава бюджета на големите петролни компании и засяга изложените на риск дружества в сектора. Фирмите в риск в автомобилната индустрия – включително SKF, Atlas Copco и Siemens – също може да изпитат затруднения, тъй като потиснатото търсене и конкурентният натиск натежават върху сектора, който тъкмо излиза от особено трудна година.

Продължаващото прекъсване на веригата на доставки и слабото търсене на жилища в Китай също може да се окажат пречка за компаниите, изложени на строителните пазари, като производителя на термопомпи NIBE Industrier или производителя на асансьори Kone, както и за компаниите, зависими от глобалната търговска дейност, например доставчика на корабни витла Wartsila.

Но с бавното затихване на търговските напрежения и все по-стабилните двигатели на растежа, индустриалният сектор в Европа изглежда готов за една добра година. „Смятаме, че тенденцията се обръща за бизнеса с кратък цикъл и че несигурността по отношение на митата през 2025 г. ще отстъпи място на потенциални положителни изненади от гледна точка на маржовете през 2026 г.“, заяви де Брей от Deutsche Bank.

