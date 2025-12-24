Петролът удължава 5-дневната печеливша серия на фона на геополитическото напрежение*

Петролът успя да продължи петдневната си печеливша серия, докато трейдърите анализират ескалиращото геополитическо напрежение на фона на нарастващи запаси, съобщава Bloomberg.

Цената на международния бенчмарк Брент расте с 0,13% до 62,46 долара за барел, след като поскъпна с почти 6% през предходните пет сесии.

От своя страна американският сорт WTI прибавя 0,15% до 57,48 долара за барел.

Вашингтон все още преследва трети петролен танкер край бреговете на Венецуела, докато Белият дом усилва напрежението върху правителството на Николас Мадуро.

Междувременно количествата руски петрол на вода се увеличават, като обемите са се повишили с 48% от края на август насам. Действията на САЩ срещу Венецуела вероятно увеличават притесненията сред доставчиците и купувачите на руското гориво, които се притесняват, че може в даден момент също да се окажат цел.

В САЩ, индустриален доклад показа, че запасите от суров петрол са се увеличили с 2,4 млн. барела миналата седмица, като резервите от бензин и дестилат също са повече. Официалните данни ще бъдат публикувани на 29 декември, а не в сряда, както първоначално беше планирано, след като президентът Доналд Тръмп обяви официален празник.

Сортът Брент загуби около 16% от стойността си тази година и е напът да отчете най-големия си годишен спад от 2020 г. насам. Очакванията са предлагането да надмине търсенето, което води до прогнози за най-голямото пренасищане от пандемията насам. Въпреки това опасенията относно прекъсвания на доставките – особено от членовете на ОПЕК+ Русия и Венецуела – помогнаха за поддържането на долната граница на цените.

Търговията в САЩ ще приключи по-рано в сряда, а пазарите ще бъдат затворени в четвъртък. Търгуваните обеми са под обичайните нива в азиатските часове.

„Геополитическите премии все още не са усвоени, като почти всички бичи фактори са сложени на масата“, казва Гао Джиен, анализатор в Qisheng Futures Co., имайки предвид вълната от напрежение между Венецуела и Русия. Въпреки това потенциалът за растеж може да е ограничен, тъй като се очаква излишъкът да се засили в началото на следващата година, добавя той.

*Информацията е актуална към 8:45 ч.