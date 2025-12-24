S&P 500 достигна нов исторически връх и е близо до 7000 пункта

Широкият измерител S&P 500 се повиши до исторически връх в сряда, като записа още едно рекордно затваряне, предава CNBC.

Широкият измерител напредна с 0,32% и приключи сесията на ниво от 6932,05 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average прибави 288,75 пункта и също отбеляза рекордно ниво на затваряне от 48 731,16 пункта. Технологичният показател Nasdaq Composite напредна с 0,22% и завърши деня на ниво от 23 613,31 пункта.

Nike беше сред печелившите компании днес, като книжата ѝ поскъпнаха с 4,6%, след като главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук обяви, че е купил акции в производителя на дрехи. Micron Technology и Citigroup също се отличиха с ръст от съответно 3,8% и 1,8%, като и двете компании достигнаха нови върхове по време на сесията.

Пазарът отбеляза силна сесия във вторник, воден от технологичните компании, включително компанията майка на Google Alphabet, Nvidia, Broadcom и Amazon. S&P 500 постигна нов рекорд в края на търговията от 6909,79 пункта.

Движенията се случиха, след като Министерството на търговията съобщи, че брутният вътрешен продукт на САЩ е нараснал с 4,3% през третото тримесечие, което е над консенсусната прогноза на Dow Jones за 3,2%. Докладът беше отложен поради спирането на работата на правителството, което първоначално накара трейдърите да понижат очакванията си за намаляване на лихвените проценти в началото на следващата година. Но пазарите все още очакват две лихвени понижеия до края на 2026 г., сочи CME FedWatch Tool.

Инвеститорите продължават да се надяват на коледно рали – ръстът на фондовия пазар в края на годината се случва между последните пет борсови дни на старата и първите две сесии от новата година – в този случай от началото на търговията на 24 декември до 5 януари.

Томас Мартин от Globalt Investments очаква „спокоен“ период до края на годината поради по-ниските търгувани обеми. SPDR S&P 500 ETF Trust е изтъргувал едва 38,7 млн. акции, докато средният 30-дневен обем е над 86 млн., сочат данни на FactSet. Но Мартин счита, че все още има известна възможност за движение нагоре, достатъчно, за да може S&P 500 да достигне ниво от 7000 пункта.

„Може ли да нарасне с 1%-2% до края на годината? Разбира се, това е нещо като стандарт“, казва старши портфолио мениджърът пред CNBC и допълва, че пазарът вече е на рекордни нива. „Дали очаквам космическо рали? Не, тъй като не смятам, че ще получим новини, които ще осигурят това“, допълва той.

Фондовият пазар в Ню Йорк ще затвори по-рано в сряда, Бъдни вечер, и ще остане затворен в четвъртък, Коледа.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до съответно 4,134% и 4,797%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, е на ниво от 97,957 пункта. Еврото и паундът поевтиняват до съответно 1,178 и 1,35 долара. Спрямо йената щатските пари губят 0,16% от стойността си до 155,96 йени за долар.

На стоковите пазари цената на петрола остана почти непроменена, а инвеститорите преценяваха икономическия растеж в САЩ и опасността от нарушения на доставките от Венецуела и Русия, въпреки че цените са напът да отбележат най-големия си годишен спад от 2020 г. насам.

Фючърсите върху международния бенчмарк Брент поевтиняха с 23 цента до 62,15 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI поевтиняха с 8 цента до 58,29 долара за барел.

Американските фючърси върху златото с доставка за февруари отбеляза спад от 0,2% до 4497,90 долара за тройунция.