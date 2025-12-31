Европейските пазари приключиха разнопосочно последната сесия за годината

Европейските пазари приключиха разнопосочно последния борсов ден на годината. Паневропейският индекс Stoxx 600 се понижи с 0,1% в съкратената сесия в сряда, а повечето секторни индекси се озоваха на червена територия, предава CNBC.

Лондонският FTSE 100 приключи деня с понижение от 0,09% до ниво от 9931,38 пункта, с което индексът отчете годишен ръст от 21,5%, най-силното му представяне за година от 2009 г. насам.

Френският CAC 40 се понижи с 0,23% до 8149,50 пункта, а германският DAX прибави 0,6% зо 24 490,41 пункта. Миланският FTSE MIB напредна с 1,1% и постигна годишен ръст от 31,5%, като записа най-добрата си година от 1998 г. насам.

Пазарите бяха отворени половин ден в сряда и ще бъдат затворени в четвъртък по случай Нова година преди да отворят отново в петък.

Книжата на отбранителните компании поскъпнаха за втори пореден ден, като Saab, Renk и Rheinmetall прибавиха между 2% и 3%, с което годишните ръстове на акциите на тези компании достигнаха между 130% и 193%.

Биотехнологичната компания Abivax се озова на върха на индекса на сините чихове с ръст от 3,8%. Тя се представи най-силно и през годината с покачване от цели 1616%. Френската компания изненада инвеститорите с по-добри от очакванията клинични изпитания на водещия си актив – лекарство за улцерозен колит, през лятото и се носят слухове за предстоящото ѝ придобиване.

Листнатата в Лондон компания Fresnillo беше сред най-слабо представилите се в Stoxx 600 в сряда, като книжата ѝ поевтиняха с 2,3% след ръста с 6% във вторник. Други минни компании също бяха сред водещите в предходни борсови сесии, като цената на акциите на Anglo American, Antofagasta и Glencore се повиши с по около 3%, но те бяха пощадени от големи спадове в сряда.

Ценните метали, особено златото и среброто, също бяха твърдо във фокуса на вниманието на инвеститорите по време на съкратената поради празниците борсова сесия. Фючърсите върху среброто поевтиняха с 8,4% до 71,41 долара за тройунция, а тези върху златото записаха спад от 1,4% до 4327,20 долара за тройунция в следобедната търговия.

В сряда не бяха публикувани важни данни за икономиката в Европа.