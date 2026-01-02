Доларът затвори 2025 г. с най-лошия спад от 2017 г. насам

Доларът завърши 2025 г. с най-рязкото годишно отстъпление от осем години насам. Инвеститорите очакват още спадове на обменния курс, ако следващият ръководител на Федералния резерв тръгне по пътя на по-дълбоките намаления на лихвените проценти, пише Bloomberg.

Bloomberg Dollar Spot Index спада с около 8% през 2025 г. След като се срина след въвеждането на мита от президента на САЩ Доналд Тръмп през април, доларът не успя да се възстанови значително, отчасти поради очакванията, че Тръмп ще назначи умерен наследник на председателя на Фед Джером Пауъл, чийто мандат изтича скоро.

„Най-големият фактор за долара през първото тримесечие ще бъде Фед“, коментира Юсуке Мияири, валутен стратег в Nomura. „Не става въпрос само за срещите през януари и март, но и за това кой ще бъде председател на Фед, след като Джером Пауъл приключи мандата си“, посочва Мияири.

Доларът отчита най-голямата си загуба от 8 години насам. Графика: Bloomberg

За 2026 г. се очакват поне две намаления на лихвите от Федералния резерв на САЩ. Така пътят на американската централна банка по отношение на паричната политика се отклонява от този на някои от другите водещи централни банки по света. Това намалява привлекателността на долара.

Трейдърите повишават мечите си залози за долар през седмицата до 23 декември, според данни на Комисията за търговия със стокови фючърси, публикувани в сряда. Опциите сочат по-нататъшно отслабване на долара през януари с известна умереност през следващите месеци.

Обменният курс на еврото се повишава спрямо този на долара, тъй като благоприятната инфлация и предстоящата вълна от разходи в Европа, особено в сферата на отбраната, поддържат залозите за намаляване на лихвите в еврозоната.

Междувременно за Канада, Швеция и Австралия трейдърите залагат на повишения на лихвените нива.

Графика: Bloomberg

Тръмп намеква, че има предпочитан кандидат за наследник на Пауъл, но не бърза да го обяви. Директорът на Националния икономически съвет Кевин Хасет отдавна се смята за водещ кандидат. Президентът на САЩ проявява интерес и към бившия управител на Федералния резерв Кевин Уорш.

Управителите на Федералния резерв Кристофър Уолър и Мишел Боуман, както и Рик Рийдър от BlackRock, също се смятат за претенденти за поста на Пауъл.

Междувременно медта отбеляза най-добрата си година от 2009 г. насам заради краткосрочното свиване на предлагането и залозите, че ключовият за електрификацията метал ще надмине производството.

Медта отбеляза серия от исторически върхове в края на 2025 г., като се покачи с 42% на Лондонската метална борса. Това я прави най-добре представящия се от шестте индустриални метала на борсата. Цените спаднаха с 1,1% в сряда, последния търговски ден на 2025 г.

Краткосрочните перспективи пред растежа на търсенето на мед са помрачени от слабостта в Китай, най-големият потребител на метала в света. Въпреки това се очаква стабилен импулс в световното търсене на мед в дългосрочен план. BloombergNEF прогнозира, че потреблението може да се увеличи с повече от една трета до 2035 г. в базовия сценарий.

Двигателите на тази тенденция включват продължаващото преминаване към по-чисти енергийни източници като слънчеви панели и вятърни турбини, нарастващото приемане на електрически превозни средства и разширяването на електропреносните мрежи.

Златото и среброто също поевтиняха в последния си търговски ден, но отчетоха най-големия годишен ръст от повече от четири десетилетия – от 1979 г. насам. Благородните метали са подкрепени от силното търсене на активи убежища заради нарастващите геополитически рискове и намаляването на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ.

За 2025 г. златото поскъпва с над 60%, а цената на среброто се увеличава със 140%.

Ентусиазмът за златото и среброто се разпространи и върху по-широкия комплекс от благородни метали през 2025 г., като цената на платината излезе от дългогодишен модел на задържане и също достигна нов връх.

Как започна валутната търговия и търговията с метали в 2026 г.

Доларът започна слабо годината при ниска ликвидност в азиатската сесия. Йената се стабилизира близо до 10-месечно дъно, тъй като трейдърите очакват ключови икономически данни. Пазарите в Япония и Китай също така са затворени в петък, което допълнително понижава активността.

Доларовият индекс, който отчита динамиката на обменния курс на американската валута спрямо шест други валути, е на ниво от 98,186.

Еврото остана стабилно на ниво от 1,1752 долара в първия търговски ден на годината, след като скочи с 13,5% през 2025 г. Британският паунд се търгуваше на ниво 1,3473 долара след 7,7% увеличение през 2025 г.

Йената достигна ниво от 156,85 за щатски долар, след като поскъпна с под процент спрямо долара през 2025 г.

Австралийският и новозеландският долар започнаха новата година с ръст. Австралийският долар добави 0,35% до 0,66975 долара след близо 8% ръст през 2025 г., най-силното му годишно представяне от 2020 г. насам.

Новозеландският долар прекъсна тригодишната си губеща серия с близо 3% ръст на обменния курс през 2025 г. В петък той се повиши леко до 0,5761 щатски долара.

Златото поскъпна в азиатската търговия в петък, първата търговска сесия за 2026 г. Спот цената на златото нарасна с 1,6% до 4378,55 долара за тройунция. Фючърсите на щатското злато се повишиха с 1,2% до 4392,40 долара за тройунция.

Подобни са тенденциите и при другите благородни метали. Цените на среброто се повишават с 3% до 73,30 долара. Ръстът при платината достига 2,5% of 2102,3 долара, а при фючърсите на медта – с 0,7% до 12 549,20 долара за тон на Лондонската метална борса.