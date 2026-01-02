Азиатските фондови пазари започнаха 2026 г. с ръстове при слаба търговия

Азиатските фондови пазари откриха новата година с повишения в петък при ниски обеми на търговия, тъй като борсите в континентален Китай и Япония са затворени. Хонконг и Южна Корея поведоха с ръстове при технологичните акции.

Въпреки малките обеми, апетитът за риск е подкрепен от силата на технологичните акции, в частност акциите на компаниите за полупроводници. Това поддържа тенденцията от 2025 г., пише Ройтерс.

Повечето азиатски фондови пазари завършиха миналата година със силни повишения благодарение на мощното рали при технологичните акции, тъй като търсенето на приложения за изкуствен интелект, центрове за данни и усъвършенствани чипове се ускори.

Акциите в Хонконг скочиха с 2% в петък. Индексът Hang Seng затвори 2025 г. с над 27% годишен ръст, подкрепен от залозите за самостоятелност в китайската индустрия за производство на чипове.

Акциите на Shanghai Biren Technology Co., разработчик на чипове с изкуствен интелект, скочиха с 82% при дебюта им в търговията в петък. Скокът следва първичното публично предлагане на компанията, което набра 717 млн. долара, и подчертава нарастващите амбиции на Китай да развива местната си индустрия за чипове.

Южнокорейският бенчмарк KOSPI се повиши с 1,3%, като акциите на Samsung Electronics и SK Hynix поскъпнаха с 2,5% и 4%.

Водещият индекс в Южна Корея беше сред най-добре представящите се основни пазари в световен мащаб през 2025 г., като се повиши с над 75%, подкрепен от силното търсене на полупроводници.

Управителят на южнокорейската централна банка Рий Чан-юн коментира, че скорошната слабост на вона не отразява реалната сила на икономиката. Той обещава да се противопостави на всякакви инвестиционни решения на САЩ, които биха могли да застрашат стабилността на валутния пазар.

В световен мащаб технологичните акции намериха нов импулс към края на годината, тъй като оптимизмът около изкуствения интелект се засили. Силните печалби на американските технологични акции в края на декември помогнаха за повишаване на настроенията в цяла Азия и затвърдиха мнението, че инвестициите в изкуствен интелект ще са ключов двигател за акциите през 2026 г.

На други пазари в региона търговията е потисната заради празничната пауза. Австралийският S&P/ASX 200 се покачи с 0,2%, докато сингапурският индекс Straits Times добави 0,4%.

Фючърсите, обвързани с индийския Nifty 50, поскъпват с 0,2%.

Индексът на развиващите се пазари MSCI се повиши с 1,1% в петък, като се търгува на най-високото му ниво от края на октомври. За миналата година бенчмаркът отчете ръст от над 30%.

Индексът на валутите на развиващите се пазари не се промени в сесията, съобщава Bloomberg.