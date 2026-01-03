Глобалните фондове за акции отчитат силен приток на капитал през последната седмица на 2025 г. Оптимизмът относно пазарните печалби, задвижвани от ентусиазма около изкуствения интелект през последната година и солидните перспективи пред корпоративните печалби, повишава апетита за риск.

Данни на LSEG Lipper показват, че глобалните фондове за акции са привлекли нетен приток от 26,54 млрд. долара през последната седмица на декември след 37,05 млрд. долара нетни покупки през предходната седмица, съобщава Ройтерс.

Индексът MSCI World се повишава с 20,6% през 2025 г., което е най-силното му годишно представяне от 2019 г. (24,05% ръст тогава).

Анализаторите очакват корпоративните печалби да нараснат с 12,11% през 2026 г., което е в съответствие с прогнозата за растеж от 12,32% за 2025 г., показват още данните на LSEG, които се основават на 11 811 компании с голяма и средна капитализация.

Глобалните фондове за акции са регистрирали около 239,76 млрд. долара нетен приток през последната година в сравнение с приблизително 453,58 млрд. долара през 2024 г.

През последната седмица на декември инвеститорите са добавили 16,89 млрд. долара към американските фондове за акции, което отбелязва втора поредна седмица на нетни покупки.

Европейските и азиатските фондове за акции са привлекли съответно 5,75 млрд. и 2,67 млрд. долара.

Секторните фондове за акции са реализирали нетен седмичен приток от 1,73 млрд. долара за последната седмица на 2025 г., като финансовият сектор, секторът на недвижимите имоти и промишлеността са реализирали съответно 574 млн., 413 млн. и 337 млн. долара.

Фондовете, насочени към здравеопазването, са привлекли входящи инвестиции за 510 млн. долара.

Същевременно глобалните облигационни фондове са регистрирали нетен отлив от 1,97 млрд. долара – първите седмични разпродажби от средата на април насам. Въпреки този спад обаче облигационните фондове са привлекли 891,74 млрд. долара нетно през 2025 г. след 1,05 трлн. долара през 2024 г.

Краткосрочните облигационни фондове са регистрирали тегления от около 5,23 млрд. долара пред последната седмица на декември след значителния нетен приход от 10,16 млрд. долара за предходната седмица.

Облигационните фондове, деноминирани в евро, корпоративните облигационни фондове и държавните облигационни фондове обаче са привлекли през последната седмица на годината нетно съответно 1,14 млрд., 1,13 млрд. и 765 млн. долара.

Инвеститорите също така са вложили 79,4 млрд. евро във фондове на паричния пазар, с което прекратяват триседмичната тенденция на продажби в тези фондове.

Стоковите фондове за злато и благородни метали са привлекли 2,03 млрд. долара нетен седмичен приток.