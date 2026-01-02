Европейските борси започнаха позитивно 2026 г.

Водещите индекси на европейските фондови пазари започнаха позитивно 2026 година, като водещият индекс на Лондонската борса - FTSE 100, за първи път прескочи стойност от 10 000 пункта. След това отстъпи от това ниво, но остана на зелена територия, пише CNBC.

Паневропейският Stoxx 600 финишира на ниво от 596,14 пункта, което е повишение от 0,67%. Индексът записа ръст от 16,7% през 2025 година. Това е третата поредна година на зелена територия за Stoxx 600, подкрепен основно от банковия сектор и плановете за увеличаване на разходите за отбрана в Европа.

Германският DAX достигна 24 593,34 пункта, записвайки ръст от 0,2 на сто. Във Франция САС 40 добави 0,56% от стойността си до 8195,21 пункта. FTSE 100 затвори първата сесия за годината на ниво от 9951,14 пункта, което представлява увеличение от 0,2%.

Сред големите печеливши в Европа днес е датската Orsted, чиито акции поскъпнаха с 4,6%. Компанията е лидер при изграждането на вятърни паркове и изпрати предизвикателна 2025 година, когато САЩ блокираха неин проект на финалната права от реализацията му.

Към края на европейската сесия на петролните пазари цената на сорта "Брент" падна под 60 долара за барел, като търговците неглижират опасенията за растящо напрежение в Близкия изток. Американският лек суров петрол (WTI) се търгува за около 57 долара за барел.

Цената на златото се повишава до 4393 долара за тройунция. Среброто също поскъпва с 4% до 74 долара за тройунция в края на европейската сесия.