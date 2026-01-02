За първи път от три години S&P 500 затвори с ръст първата сесия за годината

Широкият измерител на американската фондова търговия S&P 500 отчете повишение в първата сесия за 2026 година. Индексът започваше последните три години на червена територия, пише CNBC. Няма някаква конкретна тенденция, връщайки се до 50-те години на миналия век - в 48% от случаите индексът започва с ръст, допълва агенцията.

Повишението е минимално - с 0,19% до 6858,47 пункта. Водещият индекс на Wall Street - Dow Jones, се повиши с 0,66% до 48 382,39 пункта. Nasdaq, в чийто състав преобладават технологични компании, обаче затвори на червена територия. Индексът загуби минималните 0,03% до 23 235,629 пункта въпреки ръста на технологичните компании. Анализатори, цитирани от Bloomberg, отбелязват, че разнопсочното начало не е признак непременно, че инвеститорите са предпазливи. Те по-скоро анализират предстоящите месеци.

Акциите на Nvidia поскъпнаха с 1,26% до 188,85 долара за брой. През 2025 година компанията повиши пазарната си капитализация с около 39 на сто. На Nasdaq натежа представянето на Tesla, която загуби лидерската позиция при продажбите на електромобили. Цената на акциите ѝ намаля с 2,6% до 438,07 долара за брой.

Като цяло през 2025 година технологичните компании записаха добра година, като инвеститорите се насочиха основно към акции, свързани с изкуствен интелект.

На петролните пазари фокусът е върху доставките и търговците като цяло неглижират геополитическото напрежение в Близкия изток. Данни на корабните компании показват също, че танкери отказват да обслужват Венецуела под натиска на САЩ, допълва Bloomberg. Водещите сортове петрол на пазара поевтиняха с 0,2 на сто. Европейският "Брент" затвори сесията на ниво от 60,75 долара за барел. Американският лек суров петрол (WTI) достигна до 57,32 долара за барел.

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1721 долара. Британският паунд достига до 1,3458 долара за брой.

Цената на златото се повишава леко до 4341 долара за тройунция. Търговията със среброто затвори при 72 долара за тройунция.