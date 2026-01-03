Индексът на акциите на развиващите се пазари достигна петгодишен връх

Акциите на развиващите се пазари започнаха силно 2026 г., достигайки най-високото си ниво от почти пет години, след като оптимизмът около нарастващата роля на Азия в областта на изкуствения интелект (AI) даде тласък на технологичните акции в региона, пише Bloomberg.

Индексът MSCI Inc. на развиващите се страни се повиши с 1,7% през първата сесия за годината, което е най-силният еднодневен ръст от октомври насам, и затвори на най-високото си ниво от февруари 2021 г. В същото време валутният индекс на развиващите се пазари остана без промяна в петък.

Възходът при акциите подчертава ентусиазма на инвеститорите към активи, свързани с изкуствения интелект, който продължава да доминира на глобалните пазари на акции. Индексът на технологичните акции се повиши с 2,8%, подкрепен от ентусиазма около нови листвания и перспективите за сектора.

„Инвеститорите са прекомерно изложени на растежа в САЩ и изкуствения интелект и търсят области, които може да имат по-ниски оценки или не са се представили особено добре през предишния цикъл“, казва Тод Сон, старши стратег по ETF в Strategas Securities. „Това е мястото, където се вписват развиващите се пазари.“

Акциите на производителя на чипове Shanghai Biren Technology Co. Ltd. поскъпнаха при дебюта си на борсата в Хонконг, а цената на книжата на Baidu Inc. се повиши, след като подразделението ѝ за AI чипове подаде конфиденциално заявление за първично публично предлагане. Акциите в Латинска Америка също отбелязаха ръст в петък, въпреки че подиндексът за региона се повиши само с около 0,5%.

В същото време индексът MSCI Emerging Markets Currency не приключи с ясна посока, тъй като трейдърите се фокусираха върху очакванията за облекчаване на политиката на Федералния резерв. Бразилският реал отбеляза ръст от почти 0,9%, водейки увеличенията, а мексиканското песо и южноафриканският ранд – показатели за апетита към риск, отбелязаха увеличение от по около 0,6%.

Аржентинското песо беше една от най-слабо представящите се валути в развиващия се свят, като поевтиня с повече от 1% в началото на новия валутен режим. Промените, които влязоха в сила в петък, позволяват на песото да се търгува в диапазон, чиито горни и долни граници ще се разширяват с по-бързи темпове, увеличавайки възможностите за потенциална девалвация.

На кредитните пазари краткосрочните суапове на Колумбия се повишиха, след като Министерството на труда обяви, че правителството обмисля мерки за предотвратяване на инфлацията, включително контрол на цените.

Доларовите облигации на Сенегал отбелязаха най-голям ръст сред развиващите се пазари, след като министърът на финансите на страната посочи напредък по отношение на нова кредитна линия от Международния валутен фонд.