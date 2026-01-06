SOFIX надвиши 1200 пункта и е на най-високо ниво от юни 2008 г.

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отбеляза шеста поредна сесия на ръст, като надвиши нивото от 1200 пункта и достигна най-високата си стойност от 6 юни 2008 г.

Бенчмаркът добави 2,33% в сесията до 1222,95 пункта, подкрепен от акциите на „Софарма“, „Доверие Обединен Холдинг“ (ДОХ) и БФБ, които поскъпнаха със, съответно, 13,99%, 4,48% и 3,28%.

С ръстове затвориха и акциите на „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) и „Елана Агрокредит“ от, съответно, 3,01% и 2,8%.

Същевременно акциите на „Еврохолд България“ затвориха със спад от 5,05%, на „Химимпорт“ – 2,56%, а на „Шелли груп“ – 0,56%, като отстъпиха от достигнатия вчера нов рекорд на цената.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 добави 1,12% до 209,28 пункта, подкрепен от акциите на „Алкомет“, които поскъпнаха с 19,34%, на „Петрол“ с ръст от 17,97%, „Софарма“ и „Телематик Интерактив България“ с повишение от 5,88%.

На другия полюс са акциите на „Стара планина холд“, които изтриха 8,47% в сесията, следвани от „Неохим“ с 5,31%, „Еврохолд“ и „Спиди“ със спад от 5%.

От останалите индекси този на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT нараства с 0,75% до 234,65 пункта, а BGTR30 – с 0,63% до 1014,85 пункта.

Само индексът на малките и средни предприятия beamX отчита спад в сесията след силния ръст в понеделник. Бенчмаркът се понижава с 8,75% до 114,72 пункта, повлечен от акциите на „Дронамикс Кепитъл“, които изтриват 35% в сесията, „Глобал Гейминг Солюшънс“ със спад от 9,52% и „Биодит“ с 4%.

Същевременно акциите на „Ейч Ар Кепитъл“ поскъпват с 6,76%, на „Ай Ти Еф Груп“ – с 3,27%, а на „ИмПулс Растеж“ – с 2,05%.

Оборотът на БФБ в сесията достигна над 1,2 млн. евро (над 2,4 млн. лева). „Софарма“ води по оборот с над 270,8 хил. евро, следвано от акциите на ДОХ с близо 199,8 хил. евро, ФНИБ с почти 59 хил. евро и „Шелли груп“ с 36,9 хил. евро.

„Софарма“ е и най-търгуваната акция със 107 сделки, следвана от ДОХ с 64 сделки, „Сирма Груп Холдинг“ с 41 и БФБ с 40.