Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Гренландия Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Защо цената на компенсаторните записи от 0,35 лева стана 0,35 евро

След влизането на България в еврозоната броят притежавани т. нар. компенсаторки е намален 1,95583 пъти

13:55 | 03.02.26 г. 1
Автор - снимка
Автор
Автор - снимка
Редактор
Снимка: БФБ
Снимка: БФБ

Защо компенсаторните инструменти струваха около 0,35 (лева) преди влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г. и сега отново са 0,35 (евро)? Това се отнася до компенсаторните записи (КЗ) и жилищните компенсаторни записи (ЖКЗ), а поименните компенсационни бонове (ПКБ) бяха с цена около 0,8 лева преди 1 януари, а сега струват около 0,8 евро.

На компенсаторния фронт има нещо ново – броят притежавани т. нар. компенсаторки е намален 1,95583 пъти. Ако даден собственик е имал 1000 броя с номинал 1 лев, то сега има 511,29 броя с номинал 1 евро. Собствеността е закръглена до 0,01, тоест вече може да се притежава и дял от компенсаторка.

Така например авторът на тази статия имаше 11 поименни компенсационни бона към 31 декември 2025 г., а сега има 5,62 такива. От тях обаче 0,62 ПКБ са непродаваеми за момента. От БФБ са писали до посредниците: "Доколкото компенсаторните инструменти се прехвърлят само на регулиран пазар, БФБ ще изследва възможните начини за търговия на остатъците в резултат на закръгляването до втория знак, за което ще бъдете уведомени допълнително след приключване на процеса за въвеждане на еврото като официална валута".

По подобен начин облигациите на "Доверие обединен холдинг" АД бяха издадени с номинал 100 лв. за брой, а на борсата се търгуват само кратни на 10 лота (1000 лв.). Така ако даден инвеститор има например 105 облигации за 10 500 лв. номинал, на официален пазар ще може да продаде само 100 броя. Останалите 5 броя може да бъдат продадени на OTC, тоест на извънборсовия пазар. Също така може да ги "продаде" на падежа на петата година чрез изплащане на главницата или конвертиране.

В случая едва ли някой ще се бори да продаде 0,62 поименни компенсационни бона, защото сумата не е съществена – само 0,496 евро. Продажбата дори на 5 ПКБ е неефективна, защото е възможно да не покрие комисионата по сделката. Затова изглежда много вероятно да не се разработи начин за продажбата на десетичните дроби.

Към 17 часа на 2 февруари най-добрите оферти "купува" и "продава" са съответно 0,362 и 0,418 евро за КЗ, 0,351 и 0,58 евро за ЖКЗ и 0,751 и 0,809 евро за ПКБ.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

Последна актуализация: 13:55 | 03.02.26 г.
компенсаторни записи компенсаторки жилищни компенсаторни записи поименни компенсационни бонове БФБ
Коментари

1
rate up comment 2 rate down comment 0
vale1
преди 1 час
Променили,променили - няма лошо ,но защо никой не го каза преди да почне търговията с тях след промяната ?Това е поредната немърливост от страна на управляващите БФБ !!!!
