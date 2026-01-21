SOFIX прекъсна най-дългата си положителна серия от 2022 г. насам

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX прекъсна най-дългата си положителна серия от октомври-ноември 2022 г. насам. Бенчмаркът спадна с 1,33% до 1395,85 пункта.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 се понижи с 1,91% до 232,81 пункта, индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT изтри 0,29% до 231,67 пункта, а BGTR30 – с 1,39% до 1116,05 пункта.

Единствено индексът на малките и средни предприятия beamX се повиши в сесията с 1,22% до 118,99 пункта.

Оборотът на БФБ достигна близо 2,7 млн. евро, като над 1,1 млн. евро се формираха от сделки на основен пазар, а над 1 млн. евро – от сегмента BSE International, на който се търгуват чуждестранни акции.

От търгуваните акции на първо място по оборот е „Доверие Обединен Холдинг“ с малко под 120 хил. евро, следвани от „Софарма“ с над 95,2 хил. евро, „Софарма трейдинг“ с почти 82 хил. евро, „Шелли груп“ с почти 78,4 хил. евро и „Първа инвестиционна банка“ с близо 57,5 хил. евро.

„Софарма“ е най-търгуваната акция в сесията с 97 сделки, следвана от „Химимпорт“ с 86, „Софарма трейдинг“ с 54 и „Сирма Груп Холдинг“ с 51.

Нито една акция от включените в SOFIX не отчете ръст в сесията. Най-губещата акция е „Химимпорт“ със спад от 7,14%, следвана от „Елана Агрокредит“ с 2,65%, БФБ с 2,52%, „Сирма Груп Холдинг“ с 2,44%, „Доверие Обединен Холдинг“ с 2,17%.

От компонентите на BGBX40 акциите на „Стара планина холд“ са най-губещи, като изтриват 12,92%, следвани от „Зърнени храни България“ с понижение от 11,11% и „Градус“ с 9,84%.

Четири акции от индекса отчитат ръст в сесията – „Петрол“ с 13,64%, „Агрия Груп Холдинг“ с 1,69%, „Илевън Кепитъл“ с 1,11% и „Спиди“ с 0,52%.

Акциите на „Ейч Ар Кепитъл“ оказват най-силна подкрепа на beamX с ръст от 14,58%, следвани от „Дронамикс Кепитъл“ с 0,82%. Акциите на „Ай Ти Еф Груп“ са най-губещи от включените в индекса със спад от 4,37%, следвани от „ИмПулс Растеж“ с 3,85% и „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ с 3,23%.