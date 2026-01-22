Доларът запазва короната си на цар в международната търговия

Доларът запазва короната си в международната търговия въпреки упоритата несигурност около политиките на американския президент Доналд Тръмп.

Делът на валутата от общите международни трансакции е нараснал до 50,5% през декември, което е ръст спрямо 46,8% месец по-рано, показват актуални данни на финансовата платформа Swift, цитирани от Bloomberg. Това също така е и най-големият дял за американската валута от 2023 г. насам, когато базираният в Белгия консорциум преразгледа методологията си за събиране на данни.

Световната резервна валута номер 1 е следвана от еврото, което има дял от 22%. Веднага след това се нареждат британският паунд, канадският долар, японската йена и китайският юан.

Делът на водещите валути в международната търговия на база данните от Swift. Графика: Bloomberg LP

„Доларът продължава да доминира валутните трансакции и международното използване на валута“, посочват стратезите на JPMorgan в бележка от тази седмица. „Междувременно централните банки продължават да трупат злато през 2025 г., което съставлява нарастващ дял от общите резервни активи“, допълват още те.

Големите международни банки използват Swift за комуникация помежду си и да извършват междубанкови валутни сделки. Около 13,4 млрд. инструкции за търговия са били изпратени чрез Swift през 2024 г., според последните актуални данни на компанията от миналата година. Това е ръст спрямо 11,9 млрд. година по-рано.

Данните на Swift обаче не включват целия валутен пазар на обща стойност 9,5 трлн. долара на ден. През 2022 г. например компанията започна изключването на някои водещи руски банки заради инвазията в Украйна.

Данните подкрепят виждането, че ролята на американската валута в международните финанси и търговия остава значителна въпреки пазарните движения и политиките на Тръмп. Последният път, когато делът на долара в международните плащания мина прага от 50%, бе през януари 2025 г. Индекс на Bloomberg за стойността на долара обаче губи над 7% през последната година.

Отделни данни на Банката за международни разплащания (БМР) показват, че доларът е участвал поне от едната страна в 89% от всички валутни трансакции към април 2025 г. В същото време от Федералния резерв на САЩ изчисляват, че около 60% от дълга във валута на трети страни е в долари.

Данните за трансакциите от Swift показват също промени на месечна база в зависимост от сезонни фактори и краткосрочни изменения на платежната активност. През този декември по-голямата част от увеличението при долара се дължи на спад в плащанията чрез евро, които стигат 21,9% - най-малък дял от година. Около 2,7% от съобщенията в рамките на Swift през декември са включвали китайски юани, което е под средното равнище за валутата през последната година.