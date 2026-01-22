Азиатските пазари се възстановиха, след като Тръмп оттегли заплахите за нови мита

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион се възстановиха в четвъртък, след като американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че ще се въздържи от налагането на мита на европейските държави, които са против завземането на Гренландия от САЩ. Той посочи също така, че няма да използва сила, за да придобие арктическия остров, успокоявайки напрежението около евентуална военна акция на Вашингтон, предаде CNBC.

Показателят Kospi в Южна Корея отбеляза ръст от 0,87% и за кратко премина границата от 5000 пункта, преди да спадне до ниво от 4952,53 пункта. Измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq отбеляза ръст от 2% и затвори на ниво от 970,35 пункта.

Икономиката на страната неочаквано се е свила с 0,3% на тримесечна база в периода от октомври до декември, показаха публикувани по-рано данни. През миналия месец брутният вътрешен продукт (БВП) е нараснал с 1,5% на годишна база, докато икономическият растеж за цялата година се е забавил до 1% - най-слабият от 2020 г. насам.

Японският бенчмарк Nikkei 225 се повиши с 1,73% до 53 688,89 пункта, прекъсвайки петдневната си серия от понижения, а по-широкият показател Topix добави 0,74% към стойността си до 3616,38 пункта.

Днес бяха публикувани данните за търговията на Япония за декември, като ръстът на износа от 5,1% не оправда очакванията на анализаторите, анкетирани от Ройтерс.

Китайските пазари отбелязаха по-скромни ръстове, като хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,17% до 26 629,96 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай се повиши незначително до 4723,71 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 добави 0,75% и завърши на ниво от 8848,7 пункта.