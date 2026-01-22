Индексите на БФБ остават под натиск за втори пореден ден

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX остава под натиск в четвъртък и за втори пореден ден отчита понижение. Бенчмаркът изтри 1,61% в сесията до 1373,38 пункта.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 спадна с 1,16% до 230,11 пункта, BGTR30 се понижи с 0,84% до 1106,68 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 0,12% до 118,85 пункта.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT не отчете промяна и остава на ниво от 231,67 пункта.

Оборотът на БФБ надвиши 1,8 млн. евро, като акцията с най-голям оборот е „Шелли груп“ – над 216,5 хил. евро. Акцията достигна и нов връх на цената за брой – 64,6 евро.

На второ място по оборот е „Софарма“ с над 142,5 хил. евро, следвана от акциите на „Доверие Обединен Холдинг“ с близо 127,6 хил. евро.

„Софарма“ е най-търгуваната акция със 107 сделки в сесията, следвана от „Шелли груп“ с 63, „Доверие Обединен Холдинг“ с 54, „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) с 49, „Сирма Груп Холдинг“ с 42.

От акциите, включени в SOFIX, тези на „Доверие Обединен Холдинг“ с най-губещи, като поевтиняват със 7,39%. Следват акциите на „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) със спад от 5,05% и на „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с 4,42%.

Същевременно акциите на „Сирма Груп Холдинг“ поскъпват най-силно от включените в индекса – с 3,33%, следвани от „Уайзър Технолоджи“ с ръст от 2,14% и „Шелли груп“ с 1,57%.

„Доверие Обединен Холдинг“ и ЦКБ са най-губещите акции и от BGBX40, следвани от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ със спад от 4,76%. Топ три на най-поскъпващите акции от SOFIX са топ три на най-поскъпващите акции от BGBX40.

От beamX акциите на „Дронамикс Кепитъл“ поевтиняват с 4,88%, на „Син Карс Индъстри“ – с 3,45%, а на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ – с 3,33%. Същевременно акциите на „ИмПулс Растеж“ поскъпват с 4%, а на „Ейч Ар Кепитъл“ – с 3,03%.