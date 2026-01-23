SOFIX отбеляза първи седмичен спад от началото на годината

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отчете първия си седмичен спад за 2026 г., като се понижи с 1,25% до 1387,53 пункта въпреки повишението в петък с 1,03%.

Акциите на девет от 15-те компании в състава на индекса отчетоха седмични понижения на цените, водени от "Доверие обединен холдинг" АД със спад от 6,95% до 7,76 евро, "Софарма" АД с 6,3% до 1,86 евро, "Сирма груп холдинг" АД с 3,85% до 1,25 евро и други.

Най-големи ръстове на цените сред компаниите в основния индекс през седмицата записаха ЦКБ АД с повишение от 11,83% до 1,89 евро, "Химимпорт" АД с 4,67% до 0,56 евро, "Шелли груп" ЕД с 3,45% до 66 евро и други.

Останалите индекси на БФБ също се оцветиха в зелено в петък. Широкият индекс BGBX40 се повиши с 1,02%, секторният BGREIT нарасна с 0,31%, BGTR30 добави 0,61 на сто, а индексът, проследяващ акциите на малките и средните предприятия, beamX отбеляза най-силен ръст от 2,2%.

Оборотът в петък беше за 1,47 млн. евро.

Най-голям оборот сред акциите през седмицата отбелязаха "Шелли груп" ЕД с 969 хил. евро, "Софарма" АД със 775 хил. евро, "Доверие обединен холдинг" АД със 750 хил. евро, ЦКБ АД с 553 хил. евро и "Химимпорт" АД с 429 хил. евро.

С най-много сделки през седмицата се откроиха "Софарма" АД с 530, "Химимпорт" АД с 490, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 298, "Сирма груп холдинг" АД с 264 и "Шелли груп" ЕД с 260.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.