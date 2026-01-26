S&P 500 отваря сесията с ръст в очакване на ключови тримесечни отчети*

Водещият индекс на Wall Street S&P 500 започва борсовата сесия в понеделник с ръст, докато трейдърите следят политическите събития и се подготвят за важна седмица с ключови тримесечни отчети, както и за заседанието на Федералния резерв на САЩ, предава CNBC.

Широкият пазарен показател се покачва с 0,2%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредва с 0,4%, а технологичният измерител Nasdaq Composite остава почти без промяна.

Акциите на Meta Platforms поскъпват с над 1% заедно с тези на Apple. Цената на книжата на Amazon също леко се повишава.

През уикенда президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи мито от 100% върху стоките, внасяни в САЩ от Канада, ако страната сключи търговско споразумение с Китай. Канадският премиер Марк Карни отговори, че Отава „няма намерение“ да сключва споразумение за свободна търговия с Пекин.

„Ситуацията остава много нестабилна. Никой не изглежда особено притеснен, че заплахата на Тръмп ще се осъществи, но постоянното използване на търговските налози като средство за натиск върху съюзниците все пак бавно подкопава настроенията“, заяви Адам Крисафули от Vital Knowledge.

Инвеститорите следят внимателно събитията във Вашингтон, тъй като нарастващото възмущение от новината, че федерални имиграционни агенти за втори път този месец са отнели живота на американски гражданин в Минесота, породи опасения от възможно спиране на работата на американската администрация. Няколко сенатори от Демократическата партия заявиха, че няма да одобрят пакета от 1,2 трлн. долара за финансиране, ако в него е включена сума за Министерството на вътрешната сигурност. Според вътрешни източници обаче финансирането за ведомството няма да бъде премахнато от пакета.

Тази седмица вниманието на Wall Street ще бъде насочено и към сезона на отчетите, като над 90 компании от S&P 500 ще публикуват финансовите си резултати за четвъртото тримесечие на миналата година, включително Apple, Meta Platforms и Microsoft. Досега 76% от компаниите, които са публикували отчетите си, са надминали очакванията на анализаторите, според FactSet.

Междувременно Фед ще проведе първото си заседание за годината, което ще приключи в сряда. Макар че се очаква централната банка на САЩ да запази лихвените проценти без промяна, инвеститорите ще търсят индикации за това кога представителите ѝ ще намалят разходите по заемите отново.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,215%, а тази по 30-годишните - до 4,802%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,6% до 97,018 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,36% до 65,64 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,44 до 60,8 долара за барел.

Златото поскъпва с 2 на сто и се търгува на цена от 5079,5 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.