Revolut: Портфейлът на българския инвеститор на дребно е средно 4155 евро

Нараства броят на потребителите в България, които използват Revolut, за да инвестират - с 15% през 2025 г., а средната стойност на портфейла е 4155 евро, показват последни данни на британския финтех.

Портфейлите до голяма степен са били диверсифицирани, със силно предпочитание към световните пазари. Средно портфейлите се състоят от 32% акции от САЩ, 11% ETF (борсово търгувани фондове) и 3% европейски акции, а 50% са били държани във фондове на паричния пазар. Облигациите и CFD (договори за разлика) представляват всеки около 1% от портфейлите.

Технологичните акции продължават да са сред най-търгуваните в България, а също и в по-широка Европа. Coeur Mining е постоянно най-купуваната и продавана американска акция сред българите за разлика от европейските клиенти като цяло, които са предпочели NVIDIA. Сред европейските акции Rheinmetall се е очертала като най-активно търгуваната акция, отразявайки засиленото внимание на инвеститорите към компаниите в отбранителния сектор. Vanguard S&P 500 UCITS ETF остава най-търгуваният ETF в България, подчертавайки популярността на широката, нискобюджетна експозиция към американския пазар.

Средната периодична инвестиция на българи в инвестиционни планове за ETF е била 42 евро на месец, като най-популярните планове са Vanguard S&P 500 ETF, който представлява почти 25% от всички сделки с ETF през 2025 г., следван от Vanguard DIST ETF с 8% от всички сделки.

Най-популярните договори за разлика, търгувани от българите, са били златото, Nasdaq 100 и среброто. Тези инструменти са привлекли активни търговци, които търсят например хеджиране срещу инфлация или получаване на експозиция към глобалното технологично представяне, посочват от компанията.

Разликата между половете

Данните показват и трайна разлика в инвестициите между мъжете и жените. През 2025 г. общата сума, инвестирана от мъжете в България, е била почти четири пъти по-висока от тази, инвестирана от жените. Средният размер на портфейла е бил 5080 евро за мъжете и 2235 евро за жените. Въпреки това повече жени, отколкото мъже, са започнали да инвестират през годината: броят на жените инвеститори е нараснал с 21% в сравнение с 13% увеличение сред мъжете.

Какво спира българите да инвестират

Според неотдавнашно проучване, проведено от изследователската компания Dynata от името на Revolut, най-голямата пречка за българите да започнат да инвестират е липсата на достатъчно свободни средства (30%), следвана от липсата на знания за това как да започнат да инвестират (25%) и страх от загуба на пари (18%). Основната пречка за жените (33%) е липсата на пари, както и за мъжете, като най-често се посочва липсата на свободни средства (28%).

Поглеждайки към 2026 г., 33% от българите заявяват, че се чувстват притеснени и несигурни относно финансите си. Същевременно 36% съобщават, че предприемат проактивни стъпки като инвестиране, спестяване, търсене на работа или повишаване на квалификацията. На въпроса какво би подобрило най-много финансовото им състояние през 2026 г. респондентите най-често посочват по-голяма самодисциплина, за да избегнат прекомерни разходи и да се придържат към финансовите си цели. В същото време един на всеки двама казва, че му липсва достатъчно финансово образование, за да овладее управлението на парите.

Материалът не е повод за инвестиционно решение!