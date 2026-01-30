Азиатските пазари не намериха единна посока в последната сесия за месеца

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха разнопосочни движения в петък, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че в петък ще обяви избора си за следващ председател на Федералния резерв.

В изявление по време на премиерата на филм, посветен на първата дама Мелания Тръмп, той посочи, че петмесечното търсене на заместник на настоящия председател Джером Пауъл, чийто мандат изтича през май, е близо до своя край.

Процесът по избор на заместник на Пауъл започна през септември с 11 кандидати, сред които бивши и настоящи представители на Федералния резерв, икономисти и инвестиционни специалисти от Wall Street.

Показателят Kospi в Южна Корея остана без промяна на ниво от 5224,36 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq спадна с 1,29% до 1149,44 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 също остана без промяна на ниво от 53 322,85 пункта, а по-широкият показател Topix добави 0,59% до 3566,32 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 изтри 0,65% от стойността си до ниво от 8869,10 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng спадна с 2,08% до 27 387,11 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай отбеляза понижение от 1% до 4706,34 пункта.

Междувременно ръководителят на Индонезийската фондова борса подаде оставка след предупреждението на MSCI за възможно понижение на рейтинга. Индексът Jakarta Composite се повиши с близо 1% след новината.