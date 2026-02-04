Wall Street отваря със скромни движения след слабия доклад за пазара на труда в САЩ*

Американският широк пазарен индекс S&P 500 започва борсовата сесия в сряда почти без промяна, докато трейдърите продължават да се оттеглят от технологичните акции и анализират последните данни за пазара на труда в САЩ, предава CNBC.

Бенчмаркът се покачва с 0,1%, а индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average добавя 0,4%. Технологичният измерител Nasdaq Composite спада с 0,2%.

Акциите на Advanced Micro Devices (AMD) поевтиняват с 9%, след като прогнозата за първото тримесечие на годината разочарова някои анализатори, допринасяйки за натиска, наблюдаван напоследък в технологичния сектор. Книжата на други компании в сектора, като Broadcom и Micron Technology, също са надолу.

„В крайна сметка, както казах в края на ноември, търговията с изкуствен интелект (AI) вече не е еднопосочна. Преминахме от „купувай всичко“ към „не всеки може да спечели“. Смятам, че губим тази търговия по отношение на способността ѝ да движи пазара, но за щастие досега инвеститорите са намерили други неща, които да купуват, включително други части от S&P 500, компании с малка и средна пазарна капитализация и, разбира се, международни акции“, каза Питър Буквър, главен инвестиционен директор в One Point BFG Wealth Partners.

Публикувани по-рано днес данни показаха, че пазарът на труда в САЩ почти не се е променил през януари, като наемането на служители е било дори под скромните очаквания на анализаторите. Според доклад на ADP от сряда, частните компании са добавили само 22 хил. нови служители за месеца. Резултатът е под ръста от 37 хил. през декември и под прогнозата на Dow Jones за 45 хил.

Увеличението на заплатите е малко променено спрямо декември, като тези, които са запазили работните си места, са получили ръст на възнагражденията от 4,5%.

Докладът на ADP обикновено предшества по-внимателно наблюдавания доклад на Бюрото по статистика на труда за заетостта извън селското стопанство, който обикновено се публикува в петък. Частичното спиране на работата на администрацията обаче отново забавя оповестяването му.

На този фон всички погледи са насочени към Alphabet, тъй като компанията майка на Google трябва да обяви финансовите си резултати за четвъртото тримесечие на миналата година след затварянето на борсата в сряда. Тримесечните резултати на Amazon, също член на „Великолепната седморка“, се очакват в четвъртък.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,286%, а тази по 30-годишните - до 4,912%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,1% до 97,538 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,28% до 67,52 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,21% до 63,34 долара за барел.

Златото поскъпва с 2,19 на сто и се търгува на цена от 5043,3 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.