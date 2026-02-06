Европейските фондови пазари се фокусираха върху финансовите отчети

Европейските фондови пазари затвориха с ръстове последната сесия на седмицата, изпълена с финансови отчети, пише CNBC. Търговията започна негативно, след като Stellantis съобщи за рестарт на бизнеса, който ще коства 26 млрд. долара. Акциите на компанията потънаха с п овече от 24% до 7,21 евро. На червено се оказаха и други автомобилни компании, включително и Renault, чиито акции поевтиняха с 3%.

Настроенията обаче се обърнаха в следобедните часове и паневропейският Stoxx 600 затвори с ръст от 0,89% до 617,12 пункта. За германския DAX увеличението е от 0,94 на сто до 24 721,46 пункта, докато във Франция САС 40 добави 0,43% към стойността си и затвори седмицата на ниво от 8273,84 пункта.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, достигна до 10 369,75 пункта, или ръст от 0,59 на сто.

На петролните пазари вниманието е насочено към преговорите между Иран и САЩ. Цената на водещите сортове се повишава с около 1,7%. Американският лек суров петрол (WTI) се търгува за около 64,50 долара за барел, докато европейският "Брент" достига до цена от малко под 69 долара за барел.

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1817 долара. Стойността на британския паунд достигна до 1,3616 долара за брой. Биткойнът се връща към нивото от около 70 хил. долара, добавяйки 10% към стойността си, след като преди ден стойността му падна под нивото от 60 хил. долара. Стойността му се покачва след оживлението на американските борси в обедната сесия след волатилната седмица.

Цената на златото се повишава с 2% до 4990 долара за тройунция.