Японският индекс Nikkei 225 за първи път премина границата от 57 000 пункта

Японските индекси скочиха до рекордни нива в понеделник след историческата победа на премиера Санае Такаичи на изборите в страната, предаде CNBC. Управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) спечели две трети от местата в Долната камара на парламента с общо 465 места.

Японският бенчмарк Nikkei 225 за първи път премина границата от 57 000 пункта, преди да затвори на ниво от 56 363,94 пункта с повишение от 3,9%. По-широкият показател Topix също достигна исторически връх, затваряйки на ниво от 3783,94 пункта, или с ръст от 2,3%.

Решителната победа за Такаичи би могла да бъде „най-добрият резултат“ за пазарите в средносрочен план, тъй като стратегическите инвестиции и данъчната реформа подкрепят акциите, заяви Сри Кочуговиндан, старши икономист в Aberdeen Investments.

Японските индекси достигнаха няколко рекорда през последните няколко месеца, тъй като пазарите очакват икономическите политики на премиера да подкрепят пазарите, като в същото време отслабят йената, тъй като Такаичи настоява за по-либерална парична политика и по-високи държавни разходи.

Изборите последваха политическите сътресения от миналата година, когато ЛДП загуби мнозинството си в Горната камара, и поражението в Долната камара през 2024 г., което накара тогавашния премиер Шигеру Ишиба да подаде оставка през септември.

Другите азиатски индекси също отбелязаха ръстове, като южнокорейският показател Kospi скочи с 4,1% до 5298,04 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq добави 4,3% до 1127,55 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 се повиши с 1,85% и затвори на ниво от 8870,1 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 1,76% до 27 027,16 пункта, докато показателят CSI 300 в континентален Китай се повиши с 1,63% до 4719,06 пункта.