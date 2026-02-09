Премиерът на Япония Санае Такаичи постигна исторически изборен триумф на предсрочния парламентарен вот. Тя се позиционира като най-силния лидер на страната в следвоенната епоха – нещо, което едновременно я окуражава, но и евентуално ще подхрани пазарната нестабилност поради спекулациите около плановете ѝ за фискалните разходи, пише Bloomberg.

Управляващата Либерално-демократическа партия, чийто лидер е Такаичи, е постигнала най-голямата следвоенна победа за една партия на парламентарни избори в Япония. Това е изключителна промяна в съдбата на партията, която миналото лято беше на ръба, преди да получи подкрепата на първата жена премиер в страната през октомври.

Партията си осигурява самостоятелно супермнозинство от две трети в 465-местната долна камара на японския парламент, според обществения радио-телевизионен оператор NHK.

Преброяване на резултатите от NHK в ранните часове на понеделник показва, че управляващата коалиция е спечелила 352 места в долната камара спрямо предишното слабо мнозинство от 233 места. Постигнатите от 316 места ѝ дават по-висок дял представители в долната камара от всяка друга партия в следвоенна Япония.

Такаичи заложи поста си на резултата от предсрочните избори само месеци след встъпването си в длъжност. Тя обеща, че ще се оттегли, ако управляващата ѝ коалиция не успее да спечели мнозинство. Рискът изглежда се отплати зрелищно само седем месеца, след като партията загуби контрола си над двете камари на парламента.

Резултатът дава на Такаичи мандат да продължи със смелите си планове за разходите, които поставиха инвеститорите нащрек, и по-настоятелната ѝ позиция на международната сцена. Японският премиер се сблъска с Китай заради подкрепата на страната ѝ за Тайван.

Йената първоначално отслабна рано в понеделник в Токио, преди да компенсира загубите, като се търгува около 157,57 за долар.

Пазарът на облигации е готов да отвори с понижения, докато акциите се очаква да поскъпнат.

Супер мнозинство в долната камара ще улесни още повече управляващата коалиция да приеме законодателство и да постави отново на дневен ред спорния въпрос за промени в конституцията на Япония. Дебатът разпалва националистите и плаши защитниците на дългогодишния пацифизъм на Токио.

Инвеститорите вече се позиционираха за решителна победа на Либерално-демократическата партия, като купуваха японски акции и продаваха йената и държавните облигации. Очакванията им са кабинетът с Такаичи начело да увеличи разходите и инвестициите, за да подкрепи икономиката, като същевременно евентуално ще забави темпото на повишаване на лихвените проценти от страна на централната банка.