Японските финансови пазари са готови да аплодират евентуална победа на Санае Такаичи

Японските финансови пазари ще трябва да се справят с новото политическо лидерство на премиера Санае Такаичи, след като тя спечели убедително на изборите в неделя, осигурявайки си мандат за възстановяване и стимулиране на икономиката, пише Ройтерс.

Въпросът пред инвеститорите е дали успехът на Такаичи ще я подтикне да разшири амбициите си за икономическо стимулиране или ще й даде политическата свобода да действа по-внимателно.

След като стана първата жена премиер на Япония през октомври, търговията с акции под нейно ръководство, известна като "Търговията на Такаичи", доведе до рекордни висоти на вътрешния пазар, същевременно предизвиквайки рязко падане на цените на японските държавни облигации и йената.

Избирателите, въпреки тежките снеговалежи в Токио и други части на страната, дадоха на Либералдемократическата партия на Такаичи най-голямата победа от 1996 г. насам. Според проучванията тип "екзитпол" победата на партията е подготвила терен за силна икономическа политика и инвестиции в различни сектори.

„Пазарът на акции е силно вярващ в Такаичи, така че голямата победа ще бъде добра новина за фондовите пазари, когато те отворят в понеделник“, заяви Крис Сиклуна, ръководител на изследванията в Daiwa Capital Markets Europe.

Такаичи, привърженик на стимулиращата икономическа политика на бившия премиер Шиндзо Абе, обеща проактивна фискална политика, финансирана основно чрез емисия на облигации.

Тя пое поста при ниско ниво на влияние и популярност на Либералдемократическата партия, която управлява Япония през по-голямата част от периода след Втората световна война. Това наложи необходимостта от преговори с опозиционни партии, предлагащи дори по-либерални фискални платформи.

„Стабилността на администрацията ще се увеличи, което ще улесни формирането на очаквания за напредък в икономическата политика“, каза Кота Судзуки, стратег в Nomura Asset Management. „Тъй като няма да има нужда да търсим активно сътрудничество с опозицията, ще има по-малко натиск за разширяване на разходите чрез безусловни стимули.“

Преди изборите, след като беше ясна тенденцията за победа на Либералдемократическата партия, водещият индекс Nikkei 225 на Япония постави рекорден връх от 54,782.83 пункта на в края на търговската сесия. Най-големи печалби в последно време отбелязаха сектори като отбрана, изкуствен интелект и полупроводници, които Такаичи е определила като целеви за инвестиции.

Независимо от тези успехи, перспективите за допълнителни правителствени разходи създават безпокойства сред инвеститорите, които вече са загрижени за размера на дълга на Япония – най-голям сред развитите икономики. Тези притеснения се изостриха на 20 януари, когато лихвените проценти по японските държавни облигации нараснаха до многогодишни или дори рекордни нива, след като Такаичи обяви решението за извънредни избори и предложи отмяна на данъка върху храните.

/БТА/