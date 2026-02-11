IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Повечето азиатски пазари приключиха борсовия ден на положителна територия

11:23 | 11.02.26 г.
Повечето пазари в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха ръстове в сряда, предаде CNBC.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,31% до 27 266,38 пункта, докато показателят CSI 300 в континентален Китай загуби 0,22% до 4713,82 пункта.

Според публикувани по-рано днес данни дефлацията в китайската промишленост е отслабнала с по-рязък от очакваното темп през януари главно благодарение на международното поскъпване на металите, въпреки че слабото вътрешно търсене възпира по-устойчив обрат в цените.

Индексът на цените на производител (PPI) се е понижил с 1,4% на годишна база през миналия месец, отбелязвайки най-скромния си спад от юли 2024 г., сочи доклад на Националното статистическо бюро. Потребителската инфлация се е забавила за първи път от август насам заради базов ефект, ускорявайки се с едва 0,2% след забързването от 0,8% през декември.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 се повиши с 1,66% до ниво от 9014,80 пункта.

Показателят Kospi в Южна Корея добави 1% до ниво от 5354,49 пункта, отбелязвайки трети пореден ден на ръст, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq остана почти без промяна на ниво от 1114,87 пункта.

Японските пазари бяха затворени поради официален празник.

Последна актуализация: 11:23 | 11.02.26 г.
азиатски борси азиатски пазари
