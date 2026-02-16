Празниците и мрачните данни от Япония потиснаха динамиката на азиатските пазари

Азиатските пазари отбелязаха спокойна сесия в понеделник, тъй като отбелязването на Китайската нова година в някои от държавите в региона доведоха до слаба търговия, а мрачните икономически данни от Япония отнеха част от възхода на процъфтяващия пазар там, предаде CNBC.

Китай, Южна Корея и Тайван бяха сред страните, в които пазарите бяха затворени, което доведе до затишие.

Япония отчете, че икономиката ѝ е нараснала със скромните 0,2% на годишна база през четвъртото тримесечие на миналата година, което е далеч под прогнозирания ръст от 1,6%, тъй като правителствените разходи са забавили активността.

Разочароващите данни подчертават трудната задача, която стои пред премиера Санае Такаичи, и би трябвало да подкрепят нейните усилия за по-агресивни фискални стимули.

Японският индекс Nikkei 225 спадна с 0,24% до 56 806,41 пункта, след като през миналата седмица отбеляза ръст от 5%. По-широкият показател Topix се понижи с 0,82% до 3787,38 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 се повиши с 0,22% до 8937,10 пункта.