Общоевропейският индекс Stoxx 600 отстъпи от постигнатия в сряда рекорд

Европейските акции се понижиха в четвъртък, като миннодобивните компании и компаниите за комунални услуги поведоха секторните спадове, съобщава Ройтерс.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се понижи с 0,53% до 625,33 пункта, с което се отдръпна рязко от постигнатия в сряда рекорд. Миннодобивните акции и акциите на компаниите за комунални услуги отчетоха спад от, съответно, 2,1% и 1,8%.

В Германия DAX отписа 0,93% до 25 043,57 пункта, във Великобритания FTSE 100 спадна с 0,55% до 10 627,04 пункта, а във Франция CAC 40 – 0,36% до 8398,78 пункта.

Акциите на Airbus поевтиняха с 6,8%, след като най-големият производител на самолети в света смекчи основната си цел за производство на реактивни самолети. Компанията обвини производителя на двигатели Pratt & Whitney, че не е сключил ключово споразумение за доставка.

Най-големият производител на желязна руда в света Rio Tinto отписа 3,7% от пазарната си оценка, след като отчете непроменени годишни печалби, които не оправдаха очакванията поради по-ниските цени на желязната руда.

Производителят на кафето Nescafe – Nestle, отчете 3,9% ръст на пазарната си оценка, след като отчете по-добър от очакваното ръст на продажбите за четвъртото тримесечие. Групата обяви, че планира да продаде бизнеса си със сладолед.

„Тъй като потребителските навици се променят и все повече хора използват лекарства за отслабване и намаляват консумацията на сладолед и десерти като цяло, компаниите трябва внимателно да преосмислят продуктите, които разработват“, коментира Дани Хюсън, ръководител финансованализ в AJ Bell.

Очакванията за печалбите се подобряват през този отчетен сезон. Данните, събрани от LSEG, показват, че анализаторите сега предвиждат спад на тримесечните печалби с 0,6% на годишна база в сравнение с 4% спад по-рано този месец.

Настроенията на инвеститорите пострадаха, след като Италия одобри увеличение на корпоративните данъци за енергийните компании, за да помогне за намаляване на сметките за електроенергия.

Инвеститорите са нащрек и заради напрежението между САЩ и Иран. Това доведе до 2% ръст на цената на суровия петрол, което оскъпи европейските енергийни акции със средно 0,9%.