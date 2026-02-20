Wall Street удължава ръстовете, очаквайки митата на Тръмп да се запазят

Фондовите пазари отвъд Океана задържаха ръстовете си, залагайки, че митата на американския президент Доналд Тръмп ще се запазят по един, или по друг начин, пише CNBC. Върховният съд на САЩ отмени част от митата, които наложи Тръмп с идването си на власти, но запази други. Мотивът да отмени някои от любимите на президента лостове беше превишаване на правата - митническата политика като цяло е част от отговорностите на Конгреса.

Тръмп обаче не се отказа и се възползва от закон, приет през 1974 година, който позволява на президента да въведе глобални мита в размер на до 15% и за срок от 150 дни. По силата на този закон Тръмп въведе мита за всички държави в размер на 10 на сто.

На този фон водещият индекс на фондовата търговия в САЩ Dow Jones се повиши с 0,47% до 49 625,97 пункта. Широкият S&P 500 достигна до 6909,91 пункта, или ръст от 0,69 на сто, докато Nasdaq, в чийто състав преобладават техническите компании, затвори с увеличение от 0,9% до 22 886,069 пункта.

Цената на петрола остава близка до шестмесечния връх след засилващите се опасения за американска атака срещу Иран. И двата водещи сорта на пазара поскъпват с около 5% за изминалата седмица, изчисли Ройтерс.

В петък американския лек суров петрол (WTI) затвори с нищожно повишение от 0,06%до 66,39 долара за барел. Европейският "Брент" достигна до 71,76 долара барел, или повишение от 0,14%.

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1788 долара. Стойността на британския паунд достигна 1,3488 долара за брой.

Цената на златото се повиши с над 2% до 5117 долара за тройунция. Ценният метал поскъпна след като Тръмп не се съобрази със съдебното решение за митата и въведе нови.

