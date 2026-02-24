С Shelly, Sirma и Trace започва българският щурм към борсата във Франкфурт

Компаниите, които направят двойно листване, получават коренно различна видимост и различни акционери от чужбина, не само от Германия. Този коментар направи минути преди официалната церемония на Sirma на борсата във Франкфурт Николай Василев, управляващ партньор в "Експат Капитал" в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Според него листването на Sirma Group Holding на сегмента EuroBridge на Дойче Бьорзе (Deutsche Börse) във Франкфурт е с много голямо значение. По думите му оценките на компании, чиито акции се търгуват на международния пазар, могат да нараснат в пъти, много по-високо, отколкото на Българската фондова борса, очаква се и многократно увеличение на дневния оборот, както и на ликвидността им.

„Те започват да мислят и да се държат като добре управлявани международни компании, а не само като участници на местния пазар“, посочи Николай Василев. Що се отнася до Sirma, той напомни, че цената на акциите се удвои през последните няколко месеца във връзка с листването във Франкфурт и прогнозира, че „това вероятно е само началото“.

„Като видят какво се случи със Shelly и какво става със Sirma, много други компании ще се събудят и се надявам да дойдат тук скоро. Вярвам, че ще има и още български компании, които ще последват този път дори още тази година“, прогнозира Николай Василев.

Даниел Дончев, изпълнителен директор на "Експат Капитал", добави, че за технологична компания като Sirma е изключително благоприятно да се търгува на чужда борса редом с германските технологични компании, защото секторът е популярен сред инвеститорите, особено с навлизането на изкуствения интелект.

„Една нова компания от Източна Европа, която е сравнително непозната за местния пазар, ще бъде изключително интересна за германските и европейските инвеститори. Това може да породи сериозен интерес към нейните акции и да се отрази позитивно както върху пазарната ѝ оценка, така и върху развитието на нейния бизнес“, заяви той.

Николай Василев определи EuroBridge като стъпка напред и сертификат за качество. „Истинското присъствие на международните пазари е, когато една компания реално се листне на чужда борса, както правят в момента Shelly и Sirma“, коментира той.

Sirma е втората българска компания, която прави двойно листване в София и Франкфурт, и първата, която използва специалния сегмент Eurobridge. Първата – Shelly Group – достигна един милиард евро пазарна капитализация, а цената на акциите ѝ се увеличи почти 15 пъти.

Управляващият партньор в "Експат Капитал" отбеляза, че на церемонията има и официално дипломатическо присъствие – там е българският посланик в Германия Григор Порожанов и генералният консул на България във Франкфурт Диана Попова.

„Ако това беше компания от друга държава, вероятно щяха да дойдат и министри. За последните повече от 20 години нито един министър на финансите или друг ресор не е разбрал, че има борса, сигурно не знае имената на компаниите. Браншът остава сираче и не е разбрал, че някой в държавата отговаря за капиталовите пазари“, не скри огорчението си от липсата на интерес от управляващите към капиталовия ни пазар Василев.

След като само преди дни трета българска компания – Trace Group Hold – също обяви намерение за двойно листване във Франкфурт, той се надява, че може би още тази година ще се случи листване, а церемонията тогава ще бъде дори още по-мащабна. Според него е време България да покаже, че има добро корпоративно управление и компании, които могат да се конкурират на международния пазар.

