От София до Франкфурт: Пътят на "Сирма" към европейско AI лидерство

Цветан Алексиев, главен изпълнителен директор на "Сирма Груп Холдинг", споделя как 30-годишният опит на компанията, стратегическите партньорства и цялостният подход към корпоративен AI, успешно позиционират "Сирма" като ключов играч в европейския Enterprise AI сектор.

- Г-н Алексиев, защо европейските компании се нуждаят от алтернатива на американските AI платформи и как Sirma.AI Enterprise отговаря на тази нужда?

- Докато глобалният пазар на корпоративен изкуствен интелект се очаква да достигне 300 милиарда долара до 2030 г., европейските компании се изправят пред уникално предизвикателство: как да използват мощта на AI технологиите, без да компрометират контрола над собствените си данни и без да нарушават строгите европейски регулации? Решението на този въпрос предлага българската технологична компания "Сирма" с платформата си Sirma.AI Enterprise - решение, което променя начина, по който европейските предприятия внедряват изкуствен интелект.

Цветан Алексиев Цветан Алексиев е технологичен визионер и главен изпълнителен директор на „Сирма Груп Холдинг“ от 2002 г. Под негово ръководство компанията става публична на БФБ през 2015 г., консолидира дъщерните дружества и разширява присъствието си в САЩ, Великобритания и Европа. „Сирма“ се утвърждава като най-голямата българска ИТ група и водещ технологичен конгломерат в Югоизточна Европа. На 24.02.2026 г. предстои стратегическо двойно листване на борсата във Франкфурт – ключова стъпка към глобално лидерство и достъп до международни инвеститори.

- Как мултисекторният опит на "Сирма" ви помага да разберете нуждите на европейските компании в областта на AI?

- С над 30 години опит в разработката на комплексни системи за разнообразни индустрии – от финансови институции като Европейската централна банка, през производствени предприятия и логистични компании, до държавни органи и здравни системи - "Сирма" има дълбоко разбиране за изискванията на високо регулираните сектори и корпоративни среди. Този мултисекторен опит сега намира приложение в една от най-динамично развиващите се области на технологиите - корпоративният изкуствен интелект.

AI революцията стартира с масовото навлизане на инструменти като ChatGPT. В момента повечето компании използват AI на индивидуално ниво - служителите работят с различни модели за решаване на изолирани задачи. Но истинската трансформация идва сега: преходът към Enterprise AI, където изкуственият интелект не просто помага на отделни хора, а се интегрира в корпоративните процеси и създава стратегическа стойност за цялата организация.

Sirma.AI Enterprise не е просто още една AI платформа на пазара. Това е цялостно решение за корпоративен изкуствен интелект, проектирано да отговори на специфичните нужди на европейските компании - от управлението на целия жизнен цикъл на AI агентите и интеграцията с корпоративни системи, до автоматизацията на бизнес процеси и създаването на интелигентни работни потоци. Платформата съчетава напредналите възможности на съвременния AI с изискванията за суверенитет върху данните, сигурност и съответствие с европейските регулации. Това са критични фактори за компании, които не могат или не желаят да поверят операциите си на облачни услуги, управлявани извън границите на Европейския съюз.

- Как една организация може да постигне цялостна AI трансформация с помощта на вашата платформа? Какви са ключовите стъпки в този процес?

- Ключовият отличителен фактор на Sirma.AI Enterprise е подходът, който позволява на всяка организация да изгради собствено AI ядро (AI core) – интелигентна екосистема за управление на целия жизнен цикъл на AI в организацията. Платформата предоставя всички необходими инструменти за това: от създаването и обучението на AI агенти, които разбират уникалния контекст на организацията, през интеграцията с корпоративни системи и данни, до оркестрацията на множество AI модели и мониторинга на производителността. По този начин всяка компания може да развие собствено AI ядро – персонализирана екосистема за управление на изкуствения интелект, адаптирана към нейните специфични нужди и изисквания.

Съществена характеристика на платформата е възможността за постепенно внедряване. Организациите не са принудени да трансформират цялата си структура наведнъж – могат да започнат с автоматизацията на процеси в един отдел, да тестват резултатите, да обучат екипите и след това да разширяват приложението към други области. С времето и натрупването на опит, AI решенията могат да обхванат все повече бизнес процеси, водейки до цялостна дигитализация на компанията. В крайна сметка се създава “дигитален близнак” на организацията – интелигентна система, която познава процесите, данните и специфичната логика на бизнеса, и която еволюира заедно с компанията, непрекъснато се учи и адаптира към новите предизвикателства и възможности.

Тази гъвкавост е от ключово значение в динамичната AI екосистема. Днес определен модел може да е най-добрият за конкретна задача, но утре може да се появи по-ефективна алтернатива или по-икономично решение. Компаниите, обвързани с един доставчик, рискуват технологично изоставане или значителни разходи за миграция. Sirma.AI Enterprise решава този проблем още на архитектурно ниво, с възможност за избор между 500+ модела.

Платформата може да функционира както в облачна среда, така и в собствената инфраструктура на компанията (локално). Именно тази втора опция е ключова за европейския пазар, където регулациите като GDPR и NIS2 налагат строги изисквания за обработката и съхранението на данни.

- Суверенитетът върху данните е често споменаван термин. Какво точно означава той за европейските компании и защо става критичен фактор при избора на AI решения?

- Докато американските технологични гиганти продължават да доминират глобалния AI пазар, европейските компании все по-често осъзнават рисковете от пълната зависимост. Суверенитетът върху данните – концепцията за пълен контрол над това къде се съхраняват и как се обработват данните се превръща в критичен фактор. За банки, застрахователни компании, здравни институции и държавни органи това не е предпочитание, а регулаторно изискване и стратегическа необходимост.

Sirma.AI Enterprise отговаря на тази нужда чрез поддръжка на локални модели, които позволяват на компаниите да тренират и използват AI алгоритми изцяло в собствената си инфраструктура. Данните никога не напускат организацията, а всички AI операции се извършват в нейните защитени мрежи. Това гарантира съответствие с европейските регулации и пълен контрол над конфиденциалната корпоративна информация.

Тази възможност е в синхрон с европейската визия за "технологичен суверенитет" – способността на Европа да има собствени алтернативи в критични технологични области. В контекста на геополитическата несигурност и индустриалния шпионаж, Sirma.AI Enterprise предлага на европейските компании възможност да използват най-напредналите AI технологии, без да рискуват интелектуалната си собственост.

- Сигурността често се добавя към AI платформите като допълнителна функция. Защо при Sirma.AI Enterprise тя е интегрална част от архитектурата?

- Повечето AI платформи добавят сигурност като допълнителен слой. При Sirma.AI Enterprise сигурността е фундамент, върху който строим всичко останало. Платформата е проектирана да отговаря на най-строгите европейски стандарти, включително NIS2 директивата, още на архитектурно ниво.

От криптирането на данните при предаване и съхранение, през детайлното управление на достъпа и одитните възможности, до изолацията на данните и процесите – всеки аспект е проектиран с мисъл за максимална защита. Това е критично важно в ерата на все по-сложните кибератаки. Компаниите не могат да си позволят AI решения, които създават нови уязвимости в техните системи.

- Какви видове партньори търсите за разширяване на присъствието на Sirma.AI Enterprise в Европа и света?

- Амбициите на "Сирма" надхвърлят българския и европейския пазар. Активно изграждаме мрежа от стратегически партньорства с международни и локални компании, които имат специализирана експертиза в конкретни индустрии или региони. Така можем да предложим по-богати и контекстуално релевантни решения на клиентите си.

Този колаборативен подход ни позиционира като европейска платформа, която конкурира не само технологично, но и по отношение на глобалния обхват и индустриалната експертиза.

- Предстои двойно листване на Българската и Франкфуртската фондови борси. Какво символизира това за амбициите на "Сирма" и какви са практическите ползи?

- Предстоящото двойно листване не е просто финансова операция – това е ясен сигнал за амбициите на компанията да се утвърди като водещ играч в сектора на корпоративния изкуствен интелект.

Листването на Франкфуртската фондова борса, една от най-големите в Европа, отваря достъп до значително по-широк кръг инвеститори и осигурява по-голяма ликвидност. За да бъде допусната до търговия там, "Сирма" отговори на строги изисквания за финансова отчетност, корпоративно управление и прозрачност – постижение, което рядко българска технологична компания е реализирала.

От стратегическа гледна точка, листването ни позиционира като мост между Източна и Западна Европа в областта на AI - съчетаваме техническата експертиза и конкурентните разходи на източноевропейския хъб с европейските стандарти за качество и управление.

- Смятате ли, че европейската AI стратегия ще даде геополитически предимства и ускори развитието на изкуствения интелект в Европейския съюз?

- Времето работи в полза на Sirma.AI Enterprise. Европейският съюз все по-активно формулира собствена визия за развитието и регулацията на изкуствения интелект – визия, която подчертава важността на етичните стандарти, прозрачността и контрола върху данните. EU AI Act, е в сила от 2024 г., като се прилага поетапно до 2027 г., и налага допълнителни изисквания към AI системите, използвани в Европа.

В този контекст решения като Sirma.AI Enterprise, проектирани с мисъл за съответствие с европейските геополитически приоритети и регулации, имат значително конкурентно предимство. Докато глобалните технологични гиганти адаптират своите платформи към европейските изисквания, Sirma.AI Enterprise вече е изградена върху тези принципи.

- Какви са най-големите предизвикателства пред европейските AI компании и какви възможности виждате в текущата пазарна динамика?

- Конкуренцията в AI сектора е изключително интензивна, с добре финансирани стартъпи и технологични гиганти, които инвестират милиарди в развитието на собствени платформи, а навлизането на нови пазари изисква не само технологично превъзходство, но и способността да се изградят локални партньорства и да се спечели доверието на корпоративни клиенти на пазар, доминиран от американски технологични гиганти. Същевременно обаче европейските компании активно търсят алтернативи, регулаторната среда става все по-благоприятна за решения с вградено съответствие, а нарастващата осъзнатост за рисковете от концентрацията на AI възможностите създава търсене на независими европейски платформи.

- Ако трябва да обобщите - какво представлява Sirma.AI Enterprise за европейския бизнес и как виждате развитието на компанията в следващите години?

- Историята на Sirma.AI Enterprise е история за българска иновация с европейски мащаб. Тя илюстрира, че в AI революцията има място не само за американските гиганти, но и за европейски решения, които отговарят на специфичните нужди и ценности на континента.

"Сирма" не просто следва AI тренда – развиваме решения в областта на изкуствения интелект от началните етапи на технологията, от невронни мрежи и машинно обучение, до съвременните генеративни AI модели. Тази дългогодишна експертиза, съчетана с 30-годишен опит в корпоративни решения и двойното листване, ни утвърждават като един от водещите играчи в европейския корпоративен AI пазар.

В ерата на изкуствения интелект, Европа се нуждае от собствени алтернативи – решения, които съчетават технологично превъзходство с европейските ценности за прозрачност, сигурност и контрол върху данните. Sirma.AI Enterprise е точно такова решение.