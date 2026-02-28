Защо нововъзникващите пазари бележат подем през 2026 г.?

Развиващите се пазари се завръщат с гръм и трясък през 2026 г. и отбелязват ръст, който изненада инвеститорите не само със своята скорост, ненадмината от десетилетия, но и с по-широкия глобален контекст, в който се развива, пише Euronews.

Докато американските софтуерни акции се колебаят заради опасенията около разрушителното въздействие на изкуствения интелект (AI), а широкият пазарен индекс S&P 500 остава почти без промяна от началото на годината, развиващите се пазари се отделят от тази динамика. В обрат на дългогодишни пазарни тенденции, този клас активи временно заема неочаквана роля: тази на относително „сигурно убежище“.

Ръстът е широко разпространен, устойчив и все по-силно подкрепен от капиталови потоци, макроикономически условия и структурни промени в глобалната търговия.

Развиващите се пазари доминират в световните класации по представяне

Данни от CountryETFTracker показват, че петте най-добре представящи се борсово търгувани фонда (ETF), насочени към отделни държави, от началото на годината са изцяло от развиващи се пазари. Начело на ръста е южнокорейският iShares MSCI South Korea ETF (EWY), който се повишава с 43,28% от началото на годината след скок от 96% през 2025 г.

Печалбите отразяват доминацията на производители на чипове като Samsung Electronics и SK Hynix, които се възползват от силното глобално търсене на памети и усъвършенствани полупроводници, свързани с изкуствения интелект, повишавайки износа и корпоративните печалби.

По-широкият индекс MSCI Emerging Markets, следван от iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM), се повишава с близо 13% от началото на годината.

Два елемента изпъкват: мащабът на относителната сила и забележителната последователност на ръста.

През последните два месеца EEM отбелязва най-силния относителен скок спрямо S&P 500 от 2008 г. насам. За период от 12 месеца разликата в представянето се разширява до 25 процентни пункта - най-голямото разминаване от януари 2010 г.

Развиващите се пазари са регистрирали 13 положителни месеца от последните 14 и са завършили на ръст в девет поредни седмици - серия, невиждана от 2005 г.

Без съмнение е налице структурна тенденция.

Рекордни капиталови потоци и географско преразпределение

Ръстът не се движи само от цените, но и от капиталови потоци.

iShares MSCI Emerging Markets ETF привлича над 4 млрд. долара (3,7 млрд. евро) през януари 2026 г. - най-силният месец по входящи потоци от 2015 г. насам. Само Южна Корея привлича 1,6 млрд. долара през януари и над 1 млрд. долара през февруари, докато Бразилия привлича почти 1 млрд. долара през януари.

Този скок в разпределението на капитала показва, че институционалните инвеститори активно увеличават експозицията си към развиващите се пазари. Важно е, че потокът изглежда широко разпространен, а не концентриран в една тематична инвестиция.

Докато азиатските пазари печелят от позиционирането си във веригата на доставки за AI, фондовете в Латинска Америка се подкрепят от суровини и циклична експозиция.

