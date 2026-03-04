IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Ръководството на „Елхим Искра“ е решило предприятието да спре работа

Дружеството цитира загубените позиции на пазарите в Европа и ОНД, високите цени на тока, административният ръст на минималната заплата и липсата на кадри

16:50 | 04.03.26 г. 1
Снимка: "Елхим Искра" АД

Съветът на директорите на „Елхим Искра“ АД е решил предприятието да спре работа от 23 март 2026 г. на основание чл. 328, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда (спиране на работа за повече от 15 работни дни).

От 20-ия ден ще се предприемат действия по прекратяване на трудовите правоотношения на работниците и служителите на същото основание, посочва се в съобщение на дружеството, публикувано чрез Българската фондова борса (БФБ).

В съобщението пише, че финансово-икономическото състояние на дружеството е затруднено.

Компанията е загубила пазарни позиции в държави от Западна Европа вследствие на продължителния спад в индустриалното производство и появата на алтернативни производители от Турция, Китай, Индия, които имат значително по-ниски разходи за труд и енергия и предлагат по-конкурентни цени.

Загубени са и най-рентабилните пазари за дружеството в страните от Общността на независимите държави (ОНД) вследствие на военния конфликт в Украйна и наложените санкции от страна на Европейския съюз (ЕС).

Друг мотив за решението са високите цени на електроенергията в България и липсата на реален компенсационен механизъм за държавна подкрепа за небитовите крайни потребители, както и високите цени на основни за дружеството суровини и материали и нормативното ограничение да рециклира олово.

Ръководството на компанията изтъква и ежегодният административен ръст на минималната работна заплата и липсата на квалифицирани кадри, които налагат постоянен ръст на разходите за заплати, без да водят до ръст на производителността.

От „Елхим Искра“ посочват, че ръководството на дружеството разработва стратегия за преструктуриране на дейността.

Последна актуализация: 16:50 | 04.03.26 г.
Елхим Искра АД
Овчарчето_Стефчо
преди 42 минути
Ах... ти да видиш... първите, но не и последните :)
