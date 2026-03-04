Ръководството на „Елхим Искра“ е решило предприятието да спре работа

Съветът на директорите на „Елхим Искра“ АД е решил предприятието да спре работа от 23 март 2026 г. на основание чл. 328, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда (спиране на работа за повече от 15 работни дни).

От 20-ия ден ще се предприемат действия по прекратяване на трудовите правоотношения на работниците и служителите на същото основание, посочва се в съобщение на дружеството, публикувано чрез Българската фондова борса (БФБ).

В съобщението пише, че финансово-икономическото състояние на дружеството е затруднено.

Компанията е загубила пазарни позиции в държави от Западна Европа вследствие на продължителния спад в индустриалното производство и появата на алтернативни производители от Турция, Китай, Индия, които имат значително по-ниски разходи за труд и енергия и предлагат по-конкурентни цени.

Загубени са и най-рентабилните пазари за дружеството в страните от Общността на независимите държави (ОНД) вследствие на военния конфликт в Украйна и наложените санкции от страна на Европейския съюз (ЕС).

Друг мотив за решението са високите цени на електроенергията в България и липсата на реален компенсационен механизъм за държавна подкрепа за небитовите крайни потребители, както и високите цени на основни за дружеството суровини и материали и нормативното ограничение да рециклира олово.

Ръководството на компанията изтъква и ежегодният административен ръст на минималната работна заплата и липсата на квалифицирани кадри, които налагат постоянен ръст на разходите за заплати, без да водят до ръст на производителността.

От „Елхим Искра“ посочват, че ръководството на дружеството разработва стратегия за преструктуриране на дейността.

