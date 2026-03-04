Трейдърите пренебрегват войната в Иран – индексите на Wall Street се повишиха

Американските борсови индекси се повишиха в сряда, надграждайки инерцията от края на предходната сесия, след като скокът в цените на петрола отстъпи след последните развития на войната в Иран и отслабването на опасенията от забавяне на икономическия растеж на САЩ, пише CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average добави около 238 пункта, или 0,5%. Широкият измерител S&P 500 нарасна с 0,8%, а технологичният Nasdaq Composite се повиши с 1,3 на сто.

Технологичните акции подкрепиха по-широкия пазар, особено тези в сектора на чиповете. Книжата на Micron Technology и Advanced Micro Devices поскъпнаха с по около 6%. Цените на акциите на Broadcom и Nvidia се повишиха с по около 2%.

На петролния пазар международните фючърси на сорта Брент се търгуваха на равнището от предишния ден, както и тези на американския лек суров петрол West Texas Intermediate.

Поредица от силни икономически данни подкрепиха настроенията сред инвеститорите в сряда. Първо, ADP отчете, че компаниите от частния сектор са създали повече работни места от очакваното през февруари. Освен това, секторът на услугите в САЩ отбеляза по-добър от очаквания растеж през миналия месец, като инфлационният натиск отслабна.

„Опасенията, че забавянето на пазара на труда може да се превърне в проблем, в момента са подложени на съмнение“, коментира главният пазарен стратег на Ameriprise Антъни Саглимбене. „Американската икономика стои на твърда основа.“

Реакцията на икономическите данни дойде успоредно с отслабването на подема на цените на петрола, след като министърът на финансите Скот Бесънт заяви в сряда пред CNBC, че САЩ ще направят „серия от обявления“ в подкрепа на потока от петрол през Персийския залив. Цените на Брента и WTI в сряда отбелязаха първото си движение на отрицателна територия от началото на войната. И двете приключиха търговията във вторник далеч от върховете, достигнати по-рано по време на сесията.

Спадът на цените на петрола стана факт, след като президентът Доналд Тръмп заяви във вторник, че САЩ ще предоставят застраховка срещу рискове за цялата морска търговия през Персийския залив, в опит да се възстанови движението на танкерите през Ормузкия проток. Трафикът на танкери през пролива – най-важният транзитен маршрут за суров петрол в света – бе преустановен, след като командирът на Иранската революционна гвардия заплаши да подпали корабите, които се опитат да преминат по маршрута.

„Ако стигнем до по-разрушителна обстановка в Близкия изток, ще видите по-големи последици за глобалните пазари и цените на активите, а може би и за перспективите пред икономиката“, каза Саглимбене, преди да добави, че „е твърде рано да се правят такива оценки“.

Междувременно, обявената в края на миналия месец 15-процентна глобална митническа ставка на Тръмп ще влезе в сила тази седмица, прогнозира Бесънт в сряда. Все пак той счита, че митническите ставки в САЩ „в рамките на пет месеца“ ще се върнат до нивата отпреди решението на Върховния съд да отмени глобалните мита на американския президент.

Доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повиши с над 3 базисни пункта до 4,094%. Тази по 30-годишните облигации нарасна с над 2 базисни пункта до 4,727%, а по 2-годишните ДЦК се покачи с над 4 базисни пункта до 3,547%.