Скот Бесънт: Новите по-високи мита на САЩ може да влязат в сила още тази седмица

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че планът на президента Доналд Тръмп за увеличаване на всеобхватните мита от 10% до 15% вероятно ще бъде реализиран още тази седмица.

„Това вероятно ще се случи тази седмица“, заяви Бесънт по CNBC в отговор на въпрос кога ще бъде въведен по-високият налог.

Миналия месец Тръмп обяви по-високо универсално мито, след като Върховният съд отмени по-голямата част от досегашните му налози. Бесънт отбелязва, че правомощията за новите мита позволяват мярката да продължи само 150 дни. През това време американските търговски власти ще проучат използването на друго законодателство, за да възстановят предишния режим с митата, който беше в сила преди решението на върховния съд.

„Силно вярвам, че митата ще се върнат към старите си нива в рамките на пет месеца“, заяви Бесънт. „Те се движат много бавно, но са по-стабилни“, добави той, визирайки новите налози, които по план трябва да заменят анулираните мита.

Министърът на финансите също така омаловажи риска за петролния пазар от войната на САЩ и Израел срещу Иран, заявявайки, че има достатъчно предлагане и че администрацията на Тръмп ще предприеме стъпки в подкрепа на сектора.

„Бих насърчил всички да погледнат през шума и да видят накъде отиваме по отношение на пазарите на суров петрол – пазарите са много добре снабдени“, заяви Бесънт, добавяйки: „Има стотици милиони барели в моретата далеч от Персийския залив“.

Той изтъкна и предварително обявения план правителството на САЩ да предлага застраховка за петролни танкери, когато е уместно, и намеса на американските военновъздушни сили за осигуряване на безопасно преминаване през Ормузкия проток.

Бесънт подчерта уязвимостта на Китай към евентуално прекъсване на доставките на петрол в Персийския залив, заявявайки, че повече от 50% от енергията на азиатската страна идва от този регион.

„Те вероятно купуват 95% от иранския суров петрол. Очевидно това в момента не се случва“, изтъкна американският финансов министър.

На въпрос относно коментара на Тръмп, направен във вторник, в който президентът намекна за търговско ембарго срещу Испания, и дали министърът на финансите ще бъде отговорен за това, Бесънт заяви, че това ще бъде „съвместна работа“, като не коментира конкретно дали санкцията ще бъде въведена.