Залог за 130 млрд. долара – бизнесът в САЩ си иска обратно парите от митата

Всеобхватните глобални мита на президента Доналд Тръмп донесоха най-малко 130 млрд. долара в десетте месеца, през които бяха в сила. Усилията на редица компании да си ги възстановят може да отнемат много повече време, пише Wall Street Journal.

След като Върховният съд на САЩ отмени много от митата на Тръмп миналия петък, десетки компании побързаха да се обърнат към съда, за да си върнат парите, като се присъединиха към стотици други, които заведоха дела в очакване на решението на съда.

До момента най-малко 1800 компании са завели дела с искане за възстановяване на средствата, сочи анализ на изданието, а още фирми се присъединяват към списъците всеки ден. Повечето, включително известни имена като Costco Wholesale, Goodyear Tire & Rubber и Barnes & Noble Purchasing, са завели дела преди решението на Върховния съд.

Още фирми са се присъединили към тях в дните след решението на съда, включително FedEx, и адвокати прогнозират, че предстоят още много битки в съда.

От 10 декември насам най-малко 301 хил. вносители бяха подложени на митата, които в крайна сметка бяха отменени, съобщават представители на службата за митнически и граничен контрол в съдебен документ. В този брой вероятно влизат много бизнеси, но и някои физически лица, които са плащали митата директно върху стоки, закупени от чужбина, казват адвокатите.

Задачата да разгледа делата се пада на Съда за международна търговия, специализиран федерален търговски съд в Ню Йорк, който има значителен оопит с такива въпроси, въпреки че никой от тях не е бил свързан с толкова много възможни страни в съдебния процес или толкова висока цена.

Администрацията на Тръмп изпраща смесени сигнали след решението на съда за това как ще подходи към връщането на парите.

В документи по едно от делата, което в крайна сметка стигна до Върховния съд, адвокати на администрацията уверяват по-долните съдебни инстанции, че компаниите може „да възстановят изцяло средствата си, включително лихвите“, ако митата в крайна сметка бъдат обявени за незаконни.

В петък гневният Тръмп критикува съдиите, че не са включили ясно указание в мнението си и заяви пред репортер, който го попита дали администрацията планира да възстанови средствата: „Това не се обсъжда. Ще се окажем в съда в следващите пет години“.

В интервю за Fox News в неделя финансовият министър Скот Бесънт заяви, че администрацията ще поиска указания от по-долната съдебна инстанция. „Това не зависи от нас, тъй като въпросът стигна до съда и ще следваме неговите заповеди“, каза още той.

Адвокатите на компаниите по делото, което стигна до Върховния съд, започнаха процедура пред по-долната съдебна инстанция във вторник, като внесоха искове пред Съда за международна търговия и отделен иск пред апелативен съд, за да получат съдебна заповед, изискваща от правителството да възстанови бързо всички платени мита.

Първият отговор на администрацията на Тръмп по тези искове се очаква в петък.

До момента многобройните съдебни искове са напълно идентични – те посочват фактите и основанията, поради които на всяка от компаниите се дължат пари. Компаниите ищци по делата не уточняват колко пари според тях им се дължат.

През декември търговският съд замрази всички съдебни дела за митата до произнасянето на Върховния съд. Търговският съд заяви през януари, че ще започне други процедури, ако е необходимо след окончателно решение от Върховния съд.

Според оптимистични прогнози на адвокати ще са нужни най-малко една-две години. Песимистичните очаквания са за значително по-дълъг срок.

Много компании получават значително разминаващи се указания дали трябва да заведат дела пред търговския съд, за да получат възстановяване на средствата. Някои консултанти казват на клиентите си да не предприемат нищо засега и че няма нужда да се завеждат дела преди изясняването на окончателната сметка. Междувременно някои правни кантори се готвят за множество оспорвания.

Опитни адвокати по търговско право казват, че е възможно оспорването пред Съда за международна търговия да доведе до процес по възстановяване на средствата, който е достъпен за всички вносители, и че компаниите, които завеждат дела, просто правят крачки, за да увеличат до максимум шансовете си за по-бърз успех.