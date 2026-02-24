С повишаването на митата на САЩ икономическата мъгла отново се сгъстява

Американски и чуждестранни официални представители, анализатори и инвеститори започнаха да се надяват, че бурните промени в търговската политика на САЩ от миналата година са приключили. Сега те са изправени пред подновена несигурност след решението на Върховния съд на САЩ от миналата седмица да отмени ключови части от плановете на президента на САЩ Доналд Тръмп за мита и последвалото му предложение за значителни налози в опит да се намери решение, пише Ройтерс.

Напомняйки за първите месеци на 2025 г., когато предложенията за мита на администрацията сякаш се променяха за един миг, картината за това кои стоки ще бъдат обложени с мита, с какви ставки и от кои износители, отново не е ясна. Бизнесът, чиито представители в много случаи смятаха, че са намерили работещ подход към по-високите ставки, сега ще трябва да реши дали да промени ценовите си планове, да се втурне да попълва запасите си, докато митата са в задънена улица, и може би дали да отложи плановете си за наемане на служители, докато положението се изясни.

„Ако това наруши цялото равновесие, с което хората в търговията са свикнали..., ще се стигне до сътресения“, заяви в неделя председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард пред CBS. „Искате да знаете правилата на пътя, преди да се качите в колата. Същото е с търговията и с инвестициите“. Хората „искат да правят бизнес. Те не искат да се забъркват в съдебни дела“, каза тя и изрази надежда, че всички последващи планове на САЩ за митата ще бъдат „достатъчно добре обмислени, за да не се сблъскваме отново с още предизвикателства, и че предложенията ще бъдат в съответствие с Конституцията“.

С решение, взето с шест на три гласа, Върховният съд отмени в петък по-голямата част от митата, наложени от Тръмп миналата година, като установи, че законът за извънредните ситуации, на който той се позова, не позволява налагането на мита. Използвайки друг закон, Тръмп обяви глобално мито първо от 10%, след това от 15%, което може да е със срок от пет месеца, докато администрацията потърси по-трайни решения.

Грегъри Дако, главен икономист на EY-Parthenon, коментира, че дори компаниите да са намерили начини да се справят с предишните мита, несигурността около търговската политика никога не е изчезвала и ще продължи да влияе върху вземането на бизнес решения.

„Виждаме изключителна нестабилност по страни и продукти. Положението все още е много несигурно“, отбелязва Дако. „Невъзможно е да се планира. Чувате, че митата са отменени и обмисляте как да получите възстановяване на парите. Няколко часа по-късно митата са 10%... На следващия ден са 15%... Липсата на стабилна рамка е вредна за дейността, наемането на хора и инвестициите“, допълва той.

Представата се изяснява

Усещането, че объркването от 2025 г. е започнало да се разсейва, беше широко разпространено. Централните банкери от Федералния резерв например бяха убедени, че влиянието на митата върху инфлацията ще отслабне.

Това може и да остане вярно, но положението е по-нестабилно, тъй като администрацията разглежда различни митнически стратегии, чието изготвяне може да отнеме месеци, с вероятно правни предизвикателства на всеки етап.

Вносните мита може да спаднат в краткосрочен план, но след това може да се повишат отново в неопределен срок, докато Тръмп се опитва да възпроизведе ставките, които според съда президентът не може да наложи с указ, като използва различни закони, които може да изискват отделни проверки или дори действия от Конгреса.

Значението на такива процедурни гаранции за създаване на стабилна политика бяха посочени от съдия Нийл Горсуч в становище в подкрепа на мнозинството в съда. Той заяви, че за да преминат законодателния процес, предложенията „трябва да получат толкова широка подкрепа..., че да са устойчиви, което позволява на обикновените хора да планират живота си по начин, който не е възможен, когато правилата се променят всеки ден“.

Значението на сигурността беше споменавано често от представителите на Фед миналата година. Те заявиха, че бързите промени в търговията, имиграцията и други политики са затруднили прогнозирането на икономиката и изглежда са накарали бизнеса да се въздържа от решения за наемане на служители и за инвестиции.

Перспективите пред САЩ са оптимистични

Евентуални икономически последици от решението на Върховния съд ще дойдат в момент на широко разпространени оптимистични нагласи. В ново допитване на Националната асоциация за бизнес икономика почти 60% от икономистите, които са отговорили, са заявили, че не очакват рецесия поне през следващата година, което е увеличение спрямо 44% през август. Стабилно мнозинство от 72% са заявили също, че според тях разпространението на технологиите за изкуствен интелект ще доведе поне до „умерено увеличаване на ръста на производителността през следващите три до пет години“, което може да бъде значителна промяна в капацитета на американската икономика.

Новата несигурност може да не промени курса, но все пак може да забави растежа на САЩ през следващите месеци, написа Бърнард Ярош, главен икономист за САЩ в Oxford Economics, след решението на Върховния съд в петък.

Той счита, че ефективната митническа ставка, след изключване на налозите, отменени от Върховния съд, ще намалее от 12,7% на 8,3%. Но това оставя отворен въпроса за въздействието на наложеното от Тръмп ново мито от 15% за всички, което може да се прилага или не за страни, които са сключили отделни двустранни споразумения с Тръмп, и ще бъде в сила само за пет месеца. Междувременно администрацията ще се стреми към по-трайни решения, които може да изискват отделни проверки и евентуално действия от Конгреса.

„Всяка подкрепа за икономиката от намаляването на митата в краткосрочен план вероятно отчасти ще бъде компенсирано от продължителна несигурност“, отбелязва Ярош. „Дори ако администрацията възпроизведе общото ниво на митата с други средства, последиците за отделните сектори и страни може да са доста различни, което ще създаде нова вълна на несигурност за компаниите, инвеститорите и домакинствата“, допълва той.