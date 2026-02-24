ЕС очаква САЩ да смекчат въздействието на митата върху вноса на метали

Представители на Европейския съюз (ЕС) смятат, че САЩ скоро ще рационализират широките си мита върху продукти, съдържащи стомана и алуминий - тема, която е основен фактор в раздора по отношение на трансатлантическите отношения и ключов препъни камък в търговските преговори, пише Bloomberg.

Администрацията на президента Доналд Тръмп може да предприеме мерки за намаляване на количеството стоки, подлежащи на 50% мито, прилагано за производни продукти, съдържащи металите, изтъкват източници, запознати с темата.

ЕС отдавна се стреми към облекчаване на американските мита върху металите, които според представители на блока противоречат на търговското споразумение, сключено миналата година, което осигури таван от 15% мита за повечето европейски продукти. САЩ редовно преразглеждат списъка с производни продукти, разширявайки набора от стоки, подлежащи на 50% налог - този списък в момента надхвърля 400 артикула.

Планираните промени няма да повлияят на митата върху металите, използвани в стокови форми.

Разширяващият се списък с деривати също така представлява трудна задача за компаниите да определят дела на материалите в стоките, които изнасят, и намалява ползите от търговското споразумение от миналата година.

Потенциалният напредък идва в труден момент за трансатлантическите отношения. Ратифицирането на търговското споразумение между САЩ и ЕС беше поставено под съмнение, след като Върховният съд на САЩ отмени решението на Тръмп да се позове на Закона за извънредни правомощия за налагане на т.нар. реципрочни мита за страните по целия свят.

В отговор на решението на съда, САЩ въведоха нов глобален налог от 10% в допълнение към съществуващите мита, което ще увеличи таксите върху някои износни стоки от ЕС над нивото, разрешено в търговското споразумение със САЩ.

В понеделник Европейският парламент преустанови законодателната работа по одобряването на споразумението, като поиска яснота относно новата търговска политика на Тръмп.

И двете страни заявяват, че искат да поддържат споразумението, дори ако преходът към нова търговска политика отнеме месеци, добавят източниците, пожелали анонимност.

Еврокомисарят по търговията Марош Шефчович е разговарял с американските си колеги през последните дни и е информирал посланиците на блока за резултатите в понеделник, разкриват още източниците.