Индексите на БФБ се оцветиха в зелено, с изключение на beamX

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX се повиши в сряда с 0,70% до 1 277,47 пункта.

Най-силни повишения на цените на акциите сред 15-те компании в състава на SOFIX отбелязаха "Първа инвестиционна банка" АД с ръст от 3,38% до 3,36 евро, "Шелли груп" ЕД с 2,77% до 59,4 евро, "Доверие обединен холдинг" АД с 2,19% до 6,54 евро и други.

Понижения на цените записаха "Централна кооперативна банка" АД със спад от 3,74% до 1,8 евро, "Сирма груп холдинг" АД с 0,96% до 1,03 евро и "Холдинг Варна" АД с 0,8% до 24,8 евро.

По-широкият борсов индекс BGBX40 нарасна с 0,46%, секторният BGREIT добави 0,31%, а равнопретегленият BGTR30 се повиши с 0,11 на сто. Понижение отбеляза единствено индексът, проследяващ представянето на малките и средните предприятия, beamX, който отстъпи с 0,58%.

Оборотът в сряда достигна 1,15 млн. евро, от които повечето, или 836 хил. евро с акции на "Синтетика" АД. Следваха ЦКБ АД с 54 хил. евро, "Спиди" АД с 54 хил. евро, "Шелли груп" ЕД с 36 хил. евро и "Сирма груп холдинг" АД с 27 хил. евро.

Най-много сделки бяха сключени с акции на "Сирма груп холдинг" АД – 19, ПИБ АД – 18, ЦКБ АД – 14, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ – 11, и "Шелли груп" АД – 10.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.