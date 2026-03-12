S&P: Изкуственият интелект няма да предизвика вълна от понижение на кредитните рейтинги

Въздействието на изкуствения интелект (AI) върху софтуерната индустрия няма да бъде толкова силно, че да предизвика вълна от понижаване на кредитни рейтинги в сектора, заяви S&P Global Ratings, цитирана от Bloomberg.

Изкуственият интелект има потенциала да промени фундаментално софтуерните компании, но това ще стане неравномерно, пишат от S&P в бележка до клиенти. Това означава, че е малко вероятно технологията да е в основата на широко разпространен спад в кредитното качество.

Нарастващата тревога сред инвеститорите, че бързото развитие и приемане на AI ще измести някои софтуерни компании, доведе до спад в оценката на дълга, емитиран от кредитополучателите в сектора, от началото на годината. Това доведе и до разпродажба на публично търгуваните кредитни инструменти на индустрията за частно кредитиране и промени начина, по който някои мениджъри на фондове подхождат към инвестирането в софтуерни фирми.

„Днешната среда отразява по-скоро структурна технологична еволюция, отколкото внезапен макроикономически шок“, заявиха анализаторите на S&P, добавяйки, че това прави ефектите върху рейтингите по-умерени и различни от случилото се по време на пандемията от Covid-19.

Компаниите с краткосрочни облигации може да са едни от най-застрашените, ако настоящата пазарна нестабилност се запази. Емитентите с дълг, чийто падеж настъпва през 2027 или 2028 г., може да се сблъскат с по-високи разходи за финансиране или ограничен достъп до финансиране, предупреждава S&P.

Въпреки че експозицията на пазара на частни кредити към софтуер е значителна, като представлява около 20% от кредитополучателите, S&P отбелязва, че кредитното качество на тези емитенти остава устойчиво. Въпреки това анализаторите посочват, че тези данни се основават на сделки, прегледани миналата година, като „тенденциите тази година може да изглеждат различно“.

Софтуерните компании със секторен опит и собствени данни вероятно ще бъдат най-изолирани от AI, докато по-комерсиализираните продукти биха могли да се сблъскат с натиск. За компаниите, произвеждащи софтуер, уязвим от заместване с AI, понижаването на рейтингите вероятно ще бъде предизвикано от сигнали, че конкурентната позиция е отслабнала и приходите са намалели, смятат в S&P.