Разклатеният европейски пазар на облигации поставя хедж фондовете в центъра на вниманието

Взривът от волатилност на европейските пазари на лихвени проценти, предизвикан от войната в Близкия изток, съживява дискусията за ролята, която хедж фондовете играят за усилването на колебанията.

По някои показатели в понеделник бяха отбелязани едни от най-силните колебания в търговията от началото на пандемията. Кривата на ключов лихвен суап в евро се обърна, само за да направи обратен завой в рамките на часове, пише Bloomberg.

В един момент трейдърите залагаха на две увеличения на лихвите на Европейската централна банка(ЕЦБ) тази година, докато залозите върху политиката на Английската централна банка се люлееха от намаления към увеличения и обратно.

В основата си движенията на пазарите са предизвикани от икономическия шок от покачващите се цени на енергоизточниците, който наложи широко отменяне на популярни инвестиционни стратегии.

Въпреки че хедж фондовете не са единствените двигатели на волатилността, брокери и мениджъри на фондове, интервюирани от Bloomberg, предполагат, че зависимостта им от заети пари за повишаване на възвръщаемостта, както и агресивните стратегии за излизане по време на стрес, са увеличили сътресенията, наблюдавани тази седмица.

Хедж фондовете сега стоят зад повече от половината от обема на електронната търговия с европейски държавни облигации в Tradeweb, според анализ на Европейската централна банка (ЕЦБ) миналата година в сравнение с около една четвърт през 2018 г. Изследвания на Jefferies, които оценяват активността на хедж фондовете и сметките, управлявани от алгоритми, показват, че позициите в лихвените проценти на Великобритания сега са без промяна, като са били едни от най-натоварените сделки преди войната с Иран. Подобна бърза корекция имаше и в европейските лихвени проценти, казва Джефрис.

Въпреки че колебанията не представляват системен риск, те напомнят колко бързо пазарите могат да се дестабилизират. Регулаторите са все по-загрижени за нарастващата роля на ливъридж хедж фондовете – добре дошъл източник на ликвидност в добри времена. Опасенията са, че те подхранват финансовата нестабилност, когато пазарите са подложени на стрес.

„Структурата на дейността на съвременните хедж фондове е от значение“, казва Фрейзър Лунди, глобален ръководител на отдела за фиксиран доход в Aviva Investors. „Мултимениджърските платформи използват строго контролирани стратегии със сходни хоризонти, сходни рамки за стоп-загуба и подобна зависимост от краткосрочно финансиране“, добавя той.

Ограничения на риска

Когато волатилността се увеличи или цената на финансирането скочи, „позициите, които изглеждат диверсифицирани на ниво портфолио, могат да се държат по силно корелиран начин, след като бъдат достигнати ограниченията на риска. Това може да усили краткосрочните движения“, казва Лунди.

Джилиън Флорес, главен застъпник в Асоциацията на управляваните фондове, защитава ролята, която играят хедж фондовете на пазарите. „Хедж фондовете насърчават по-дълбоки, по-ефективни пазари на суверенен дълг, които поддържат ниски разходи по държавни заеми“, казва тя.

Според нея политиците трябва да продължат да укрепват пазарната инфраструктура, включително чрез насърчаване на централния клиринг, за да гарантират, че тези пазари остават устойчиви и привлекателни за глобалните инвеститори.

В навечерието на войната волатилността беше потисната. Инвеститорите са залагали на разликите между европейските краткосрочни и дългосрочни лихвени проценти, според доклад на Съвета за финансова стабилност от миналия месец. Залозите за дюрация, или колко се променят цените на облигациите, когато лихвените проценти се променят, също бяха популярни.

Когато обаче американско-израелската атака срещу Иран тласна цените на петрола над 100 долара за барел, страховете от инфлация се засилиха. Търговците бяха принудени да мислят за увеличения на лихвените проценти от централните банки и много от сделките им изведнъж изглеждаха като лоша идея.

Големите стоп-аут на хедж фондовете – определени нива, при които сделката трябва да бъде прекратена, за да се ограничат загубите, ускоряват спринта за излизане от инвестиции, според RBC BlueBay. Пазарът вече не определя цените на фундаменталните показатели, а е прескочил лихвеното пространство, смята Каспар Хенсе, портфолио мениджър в RBC BlueBay.

Да се уцели по-голяма разлика между 10- и 30-годишните лихви по европейската крива на лихвените суапове е консенсусна търговия през по-голямата част от миналата година. В понеделник тя внезапно се обърна за първи път от май, тъй като хедж фондовете бяха спрени от популярни позиции с по-високи лихви, а по-късно отново се обърна през сесията.

Подобни сътресения имаше и при лихвените проценти в еврозоната, като в един момент търговците напълно взеха предвид две повишения на лихвите от ЕЦБ. Пътят на пазарно имплицитните лихвени проценти изглежда се движеше в крак с движенията на цените на енергоносителите, дори много инвеститори и икономисти да остават скептични, че ЕЦБ ще е склонна на повишения на фона на енергиен шок, тъй като това може да провали икономическия растеж.

Междувременно британските пазари на суапове преминаха от ценообразуване без парично затягане от страна на централната банка през тази година до почти четвърт процентен пункт повишение, след което се върнаха обратно преди края на сесията в понеделник. Това бележи пълна промяна на перспективите. Преди войната търговците бързаха да заложат на две намаления с четвърт пункт, като първото се очакваше на срещата следващата седмица.

Разбира се, това не е първият път през последните години, в който пазарите на евро и британска лира преминават от спокойствие към неконтролируема активност.

Инфлационната спирала, която започна през 2021 г., доведе до рязко покачване на волатилността. Търговците, свикнали с лихви около и под нулата, внезапно трябваше да преразгледат портфейлите си. Руската инвазия в Украйна през 2022 г., катастрофалният бюджет на бившия британски премиер Лиз Тръс и банковите фалити също поставиха на изпитание пазара.

Някои от най-големите хедж фондове в света претърпяха загуби за милиони долари, но нямаше признаци за по-широк риск за финансовата система. Доказателства за масовото намаляване на задлъжнялостта, наблюдавано на пазарите на фючърси на облигации и лихвени суапове, не бяха очевидни на пазара на репо сделки – ключов източник на ливъридж.

Независимо от въздействието от дейността на хедж фондовете, бурните движения на пазарите показват колко лесно ценовото движение може да се промени, когато трейдърите се опитват да моделират икономическата несигурност на шок в цените на енергоизточниците и потенциалната реакция на централните банкери. Преоценяването на лихвите е асиметрично и се дължи повече на позиционирането, отколкото на фундаменталните фактори.