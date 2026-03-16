Wall Street си отдъхна в очакване за сформиране на коалиция за Ормузкия проток

Водещите индекси на американските фондови пазари затвориха първата сесия за седмицата с повишено настроение. Фокусът остава върху Ормузкия проток, но търговците обърнаха внимание на публикация в The Wall Street Journal, според която американският президент Доналд Тръмп скоро ще обяви кои държави са отговорили на призива му да се присъединят към усилията за отваряне на протока, пише CNBC. Самият Тръмп каза, че коалицята все още не е напълно готова и призова още държави да се присъединят.

До този момент Германия и Великобритания официално обявиха, че няма да учасват в операцията, допълвайки че няма искане към НАТО и че работят за дипломатическо решеие на кризата. Тръмп пък предрече "много лошо бъдеще" за Алианса, ако откаже помощта си.

Финансовият министър на САЩ Скот Бесент съобщи в интервю за CNBC, че САЩ ще позволят ирански танкери да преминават през Ормузкия пролив

Това успокои поскъпването на петрола и цената на американския лек суров петрол (WTI) се понижи с 5,28% до 93,50 долара. По-рано в сесията търговията за кратко докосна нивото от 100 долара за барел. По-ограничено е движението на европейския "Брент". Сесията затвори при цена от 100,21 долара за барел, което е спад от 2,84 на сто.

На този фон S&P 500 затвори с ръст от 1,01% до 6699,21 пункта. Широкият индекс започва позитивно седмицата, след като отбеляза три поредни седмици на червена територия. Dow Jones се повиши с 0,83% до 46 946,41 пункта, а Nasdaq, в чийто състав преобладават техологичнни компании досгина до 22 374,178 пукта, или увеличение от 1,22 на сто.

Технологичните компании бяха сред големите печеливши днес. Акциите на Nvidia добавиха 1,65% и търговията се извършваше при 183,22 долара за брой. От компанията съобщиха, че очакват поръчки на стойност 1 трилион долара от Blackwell и Vera Rubin до 2027 година, както и че растежът през 2026 година вероятно ще надхвърли прогнозите.

На валутните пазари щатският долар губи позиции като вниманието е насочено към действията на централните банки във връзка с кризата в Близкия изток. Еврото поскъпва до 1,1504 долара за брой. Един британски паунд се разменя за 1,332 долара.

Цената на златото се понижава с малко под 1% до 5022 долара за тройунция.