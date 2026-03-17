Акциите в автомобилния и технологичен сектор в Азия поскъпват благодарение на Nvidia

Водещите индекси в Азиатско-Тихоокеанския регион завършиха борсовата сесия във вторник разнопосочно. В същото време акциите в автомобилния и технологичен сектор поскъпнаха, след като гигантът Nvidia обяви силна прогноза за приходите от ключови модели чипове и партньорство с автомобилопроизводители от региона, съобщава CNBC.

Производителят на памет Samsung Electronics, дългогодишен партньор на Nvidia, поскъпна с 2,8%, а тайванската TSMC – най-големият производител на чипове в света, включително и за Nvidia, с 1,4%.

Книжата на SK Hynix обаче обърнаха тенденцията и поевтиняха с 0,4%.

Акциите на автомобилопроизводителите Hyundai Motor, Nissan Motor и Isuzu, както и на китайските BYD и Geely, поскъпнаха, след като Nvidia обяви партньорството си компаниите за развитието на бизнес с автономни превозни средства. Hyundai Motor поскъпна с 3,16%, а Nissan Motor и Isuzu съответно с над 1,19% и 1,43%. BYD прибави към стойността на акциите си 0,19%, а Geely 4,55%.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 се повишава с 0,36% до 8614,3 пункта. Австралийската централна банка по-рано през деня увеличи основната си лихвена ставка до 4,1%. Повишението от 25 базисни пункта бе в унисон с очакванията на анализаторите, анкетирани от Ройтерс и е на фона на задържането на инфлацията в страната над горната граница на регулатора от 3%.

Японският измерител Nikkei 225 остана без значителна промяна на равнище от 53 700,39 пункта, докато Topix нарасна с 0,45% до 3627,07 пункта. В Южна Корея Kospi прибави 1,63% и приключи на 5640,48 пункта, докато Kosdaq се раздели с 0,12% до 1136,94 пункта.

Инвеститорите продължават да наблюдават и събитията около конфликта в Близкия изток с Иран. Американският президент Доналд Тръмп вероятно ще отложи срещата си с китайския колега Си Дзинпин с „месец или нещо такова“ заради конфликта. Очакваше се Тръмп да посети Китай в края на март.

Фючърсите върху международния бенчмарк Брент поскъпват с 3,9% във вторник до 104,1 долара за барел, докато тези върху американския WTI с 4,25% до 97,5 долара за барел.