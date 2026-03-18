Южнокорейският индекс Kospi поведе ръстовете в Азиатско-Тихоокеанския регион в сряда, докато инвеститорите анализират данните за търговията в Япония и очакват решението на Федералния резерв на САЩ относно лихвените проценти, предаде CNBC.

Пазарите очакват централната банка да запази разходите по заемите без промяна в диапазона от 3,5% до 3,75% по-късно днес.

Kospi отбеляза ръст от над 5%, затваряйки на ниво от 5925,03 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq се повиши с 2,41% до ниво от 1164,38 пункта. Според официално съобщение беше активирана петминутна пауза в търговията, след като фючърсите върху Kospi 200 скочиха с 5%.

Японският бенчмарк Nikkei 225 отбеляза увеличение от 2,87% до 55 239,4 пункта, а по-широкият показател Topix се повиши с 2,49% до 3717,41 пункта.

Публикувани по-рано данни показаха, че износът на Япония е нараснал с по-бавен темп, тъй като американските мита са оказали натиск върху доставките на автомобили за САЩ, а търсенето в Китай е отслабнало заради празниците около Китайската нова година.

Стойността на общия износ се е увеличила с 4,2% на годишна база през февруари след значителния ръст през предходния месец. Резултатът надмина средната прогноза на анализаторите за ръст от 1,9%. Вносът се е повишил с 10,2% - малко под очакванията, като търговското салдо се е обърнало към излишък от 57,3 млрд. йени.

Австралийският показател S&P/ASX 200 записа увеличение с 0,31% и приключи търговския ден на ниво 8640,6 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,61% до 26 025,42 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай се повиши с 0,45% до 4658,33 пункта.