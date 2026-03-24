Азиатските пазари затвориха предимно на зелено въпреки несигурността около Иран

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха предимно ръстове във вторник въпреки продължаващата несигурност около войната в Иран, предаде CNBC.

Индексът Kospi в Южна Корея се повиши с над 3%, преди да отбележи леко понижение и да затвори с 2,74% по-високо на ниво от 5553,92 пункта. Измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq отбеляза ръст от 2,24%, като приключи търговския ден на ниво от 1121,44 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 се покачи с 1,43% до 52 252,28 пункта, докато по-широкият показател Topix добави 2,1% до 3559,67 пункта.

Публикувани по-рано данни показаха, че основният показател за инфлацията в Япония се е забавил повече от очакваното до най-ниския си темп от почти четири години, тъй като държавните субсидии за комунални услуги са свили енергийните разходи на потребителите.

Потребителските цени, без да се включват пресните храни, са се увеличили с 1,6% на годишна база през февруари, което е най-скромният ръст от март 2022 г., съобщи във вторник Министерството на вътрешните работи и комуникациите. Резултатът е под средната прогноза на икономистите в анкета на Bloomberg за 1,7%, след като през предходния месец показателят възлезе на 2%.

Показателят, който изключва и енергоносителите, за да отрази по-точно основната инфлация, се е увеличил с 2,5%, което е значително над целта от 2% на Японската централна банка (ЯЦБ). Общата инфлация, която включва всички стоки, се е забавила до 1,3%, достигайки най-ниското си равнище от март 2022 г.

Австралийският показател S&P/ASX 200 се повиши с 0,16% и приключи търговския ден на ниво от 8379,4 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng отбеляза ръст от 2,79% до 25 063,71 пункта, докато показателят CSI 300 в континентален Китай се повиши с 1,28% до 4474,72 пункта.

Ръстовете в региона бяха отчетени, след като американският президент Доналд Тръмп заяви в понеделник, че е наредил на американските въоръжени сили да отложат с пет дни планираните удари по ирански електроцентрали и енергийни съоръжения след разговори с ирански официални лица.

Въпреки това иранските държавни медии, цитирайки анонимен висш служител по сигурността в публикация в Telegram, оспориха версията на Тръмп, като отрекоха, че са се състояли каквито и да било преговори между Вашингтон и Техеран.